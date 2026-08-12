שר החוץ גדעון סער קיים היום (יום רביעי) ביקור במג'דל שמס שברמת הגולן, במסגרתו התכנס עם ראשי הרשויות המקומיות. הביקור נערך בעקבות ההכרה ההיסטורית של קולומביה בריבונות ישראל על רמת הגולן. ראשי הרשויות הודו לשר על ההישג הדיפלומטי ושיבחו את פעילותו לקידום הבנייה וההתיישבות באזור.

במהלך המפגש שיתף השר את ראשי המועצות בפרטי שיחתו עם נשיא קולומביה, אבלרדו דה לה אספרייה, שהתקיימה ביום חמישי האחרון בעיר ברנקייה. באותה פגישה הושגה ההסכמה הקולומביאנית להכיר בריבונות ישראל על הגולן. השר סער מסר כי אמר לנשיא: "קולומביה היא מדינה גדולה. ישראל היא מדינה קטנה ללא עומק גיאוגרפי. הטבח ב-7 באוקטובר המחיש זאת באופן טרגי".

"גבולות בני הגנה הם קריטיים לביטחון ישראל. רמת הגולן היא קריטית לבטחון ישראל וקיומה", כך תיאר השר את דבריו לנשיא הקולומביאני. השר הוסיף והסביר לנשיא: "הנשיא טראמפ בצעד אמיץ היה המנהיג הראשון שהכיר בריבונות ישראל בגולן. אתה מנהיג אמיץ. אנא תהיה המנהיג השני בעולם שיעשה זאת".

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השר סער עדכן את ראשי הרשויות כי מדינות ערביות מסוימות גינו את החלטת קולומביה, והעריך שהלחצים מסוג זה צפויים להתגבר. יחד עם זאת, הוא הבטיח להמשיך ולפעול למען השגת הכרה של מדינות נוספות בריבונות ישראל על רמת הגולן.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, שיבח את המהלך ואמר: "במהירות שיא הצלחת אדוני השר להביא הישג מדהים לישראל. זו הכרה היסטורית ומוסרית בריבונות שלנו בגולן".

ראש מועצת מג'דל שמס, דאולן אבו סלאח, הביע את תודתו: "השר סער, אני מודה לך על ביקור נוסף וחשוב כאן אצלנו ועל הבשורה מקולומביה שחשובה גם לדרוזים ברמת הגולן. אנחנו מודים לך על תרומתך גם לפיתוח הגולן וגם בתמיכה בעדה הדרוזית".

בפגישה השתתפו גם יהודה דואה, ראש מועצת קצרין, סלמאן בטחיש, ראש מועצת מסעדה, וויליאם אבו עוואד, ראש מועצת בוקעתא. ראשי הרשויות ציינו לשבח את תרומת השר לקידום הבנייה וההתיישבות ברמת הגולן, שנמצאת כעת בתנופת בנייה משמעותית - נושא שעוגן על ידי השר סער בהסכמים הקואליציוניים ובהחלטות ממשלה בשתי הממשלות האחרונות.

יצוין כי קולומביה הכירה בריבונות ישראל על רמת הגולן בעקבות ביקורו של שר החוץ סער במדינה לרגל השבעת הנשיא החדש. מדובר בצעד דיפלומטי משמעותי, כאשר ארצות הברית הייתה המדינה הראשונה שהכירה בריבונות הישראלית על הרמה בתקופת הנשיא טראמפ.