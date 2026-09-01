ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב מוקדם יותר הערב (יום שלישי) לראשונה לראיון שהעניקה רעייתו, הגב' שרה נתניהו, ודחה בתוקף טענות על בגידה באירועי ה-7 באוקטובר.

"קשקוש בלבוש", כך התבטא ראש הממשלה בהתייחסו לדברים שיוחסו לרעייתו בנוגע למידע מוקדם שהיה כביכול ליאיר גולן על הטבח. נתניהו הבהיר: "כבר נשאלתי על כך מספר פעמים, והשבתי בבירור – לא, אינני סבור שהייתה בגידה". לדברי ראש הממשלה, מדובר בכשל חמור: "אני סבור שהיה כשל, כשל גדול ביותר. הוא בא לידי ביטוי במה שהתרחש בלילה ובבוקר שלפני ההתקפה – כל הסימנים היו נראים לעין, אך בשל שיקול של חישוב מוטעה, מתוך רצון שלא לעורר את חמאס, החליטו שלא להעיר אותי ושלא לתקוף מראש". נתניהו סיכם: "מדובר בכשל, אך לא בבגידה. דברים כאלה קורים. למרבה הצער, הפעם זה קרה במחיר נורא, אולם זו אינה בגידה. גם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה – זה סתם קשקוש".

יאיר גולן ( צילום: גילי יערי\פלאש90 )

הרקע לדברי ראש הממשלה הוא ראיון שהעניקה הגב' נתניהו אמש לערוץ 14, שבו התייחסה לפעילותו של גולן ביום ה-7 באוקטובר. במהלך הראיון אמרה: "כאשר אדם הוא איש צבא בדרגה כה גבוהה, וטוען שהיה לוחם בששה ובשבעה באוקטובר, שכבר השכים בבוקר והיה שם מלובש ומוכן, בשעה מוקדמת מאוד שאחרים לא ידעו עליה – כגון ראש הממשלה".

בעקבות הדברים, שלח גולן מכתב התראה משפטי לגב' נתניהו, שבו דרש ממנה לפרסם התנצלות ותיקון תוך 24 שעות, ולתאם תשלום פיצוי כספי שיועבר כתרומה לניצולי הנובה.

מוקדם יותר היום דחתה רעיית ראש הממשלה את דרישת גולן להתנצל בפניו. לטענתה, דווקא גולן עצמו הוא זה שנדרש להתנצל על דבריו ומעשיו בעבר, כך דיווח הפרשן הפוליטי עמית סגל.