השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב קיימו היום (יום ו') הצהרה משותפת, במסגרתה הודיע השר בן גביר כי גוטליב תקבל את המקום השני ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הבאה. ההחלטה התאפשרה לאחר שהשר יצחק וסרלאוף פנה מיוזמתו והציע לוותר על המקום השני שהיה מיועד לו, ולאפשר לגוטליב לעלות למקומו.

השר בן גביר פתח את דבריו בברכה: "ברוכה הבאה למשפחת עוצמה יהודית. אני גאה לעמוד כאן ואין ספק לאף אחד שאת מהאידיאולוגיות החרוצות ביותר". בן גביר התייחס לפרסומים שהופיעו במהלך השבוע האחרון, לפיהם גוטליב תקבל את המקום הרביעי, והבהיר: "האמת, שהמקום המיועד היה המקום השלישי. אבל פנה אליי יצחק וסרלאוף והציע שהיא תהיה במקום השני ברשימה במקומו".

חברת הכנסת גוטליב הודתה לשר בן גביר והביעה הערכה למפלגת עוצמה יהודית. "אני רוצה את טובת העם והארץ", אמרה. "עוצמה יהודית הצליחה לעשות את הבלתי אפשרי. העברת חוקים מורכבים, והם שינו דרך וסדר יום".

גוטליב התייחסה למאבקה מול גורמים במערכת המשפטית. "אני יודעת להיאבק בשלטון הפקידים", ציינה. "המאבק בשלטון הפקידים היה בלתי מתפשר". היא הוסיפה: "יצאתי נגד האפרטהייד המשפטי. ראש הממשלה שאני מעריכה אותו מאוד, הוא זקוק לנו. ראש הממשלה זקוק לעוצמה יהודית שתשמור אותו חזק וימני, במחנה הימין".

בהמשך דבריה, גוטליב ציינה כי "ראינו את עוצמה יהודית בכנסת הם שיאני חקיקה, אמרתי לא פעם שצריך ללמוד מהשר בן גביר שלא חושש להוביל משילות ימנית. בן גביר הוא שר ללא חת, והיה סנגור ללא חת". היא הדגישה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "שאני מעריכה מאוד, מנהיג מצוין, זקוק לנו - לעוצמה יהודית. שתשמור אותו חזק".

גוטליב התייחסה גם לכתב האישום שהוגש נגדה. "הכנעתי את מיארה ואת חבר מרעיה. על הברכיים", אמרה. "כתב האישום נגדי הוא רדיפה איומה מתוך רצון להשתיק דעה לגיטימית".

בתגובה לשאלה על אפשרות הצטרפותה של השרה מאי גולן לרשימה, השיב בן גביר: "היא חברה טובה שלי, היא שרה מצויינת. אנחנו בהמשך נפרסם את הרשימה, זה לא מספיק להיות חברים. אבל אתם תראו ברשימה שנפרסם מה עוצמה יהודית תביא". השר הצהיר כי במפלגתו מכוונים ל-15 מנדטים.

יצוין כי המהלך להעברת גוטליב לעוצמה יהודית התגבש בימים האחרונים בעקבות מגעים בין ראש הממשלה נתניהו לבין השר בן גביר. הליכוד הודיע אמש כי גוטליב תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה-26 בסיעת עוצמה יהודית ולא תוכרז כפורשת, אך תהיה מחויבת למשמעת הסיעתית של הליכוד עד לכנסת הבאה. השר בן גביר העביר מוקדם יותר השבוע דרישה לליכוד לבצע את ההליכים הטכניים והמשפטיים הנדרשים להעברת גוטליב, אחרת חלון ההזדמנות ייסגר. פרשנים מגדירים את המהלך כ"רווח נקי לשתי המפלגות".