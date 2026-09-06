סקר חדש של כאן חדשות שפורסם מראה מהפך לעומת סקרים קודמים, כאשר גוש נתניהו חוזר להוביל על פני גוש איזנקוט. השינוי נובע מהחיבור החדש בין יועז הנדל לירון זליכה, ומעזיבתו של חילי טרופר את הנדל והצטרפותו לאיזנקוט.

על פי הסקר, הרשימה המשותפת של הנדל וזליכה מצליחה לעבור את אחוז החסימה וזוכה בארבעה מנדטים. מצב זה מקשה על שני הגושים להגיע למספר המנדטים הנדרש להקמת ממשלה.

הסקר מעניק לגוש נתניהו 52 מנדטים, לעומת 51 מנדטים לגוש איזנקוט. הליכוד נחלש במנדט אחד ועומד על 20 מנדטים, מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט מקבלת 23 מנדטים, ומפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט זוכה ב־13 מנדטים.

החלוקה המפורטת של המנדטים: מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט מובילה עם 23 מנדטים, הליכוד עם 20, ביחד עם 13, הדמוקרטים ויהדות התורה עם 8 מנדטים כל אחת, ישראל ביתנו, עוצמה יהודית, ש״ס והרשימה המשותפת עם 7 מנדטים כל אחת, רע״ם והציונות הדתית עם 6 מנדטים כל אחת, עמך ישראל ורשימת הנדל וזליכה עם 4 מנדטים כל אחת. מפלגות כחול לבן והציבור החרדי אינן עוברות את אחוז החסימה.

הנדל וזליכה אינם מזוהים עם אחד הגושים באופן ברור. גם אם ייצטרפו לגוש נתניהו, הוא יגיע ל־56 מנדטים בלבד. לעומת זאת, צירופם לגוש איזנקוט יביא אותו ל־55 מנדטים, ויותיר אותו תלוי בתמיכת רע"ם.

בשאלת ההתאמה לכהן כראש ממשלה, נתניהו מוביל על בנט עם 37% לעומת 32%. עם זאת, איזנקוט מוביל על נתניהו עם 38% לעומת 35%. בעימות ישיר בין איזנקוט לבנט, הפער גדול יותר: 36% לאיזנקוט לעומת 17% בלבד לבנט.