משרד ראש הממשלה פרסם הערב (שלישי) הודעה רשמית בחשבון ה-X של המשרד בשפה האנגלית, בה הכחיש את הדיווח שפורסם מוקדם יותר היום בעיתון הארץ.

"הדיווחים בתקשורת אינם נכונים. לא נמסרה אזהרה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות הערביות לפני ה-7 באוקטובר", נכתב בהודעה הרשמית.

יחד עם זאת, ניתן להתרשם מההודעה כי ראש הממשלה אינו מכחיש לחלוטין שהועברה הודעה כלשהי, אלא שלטענתו היא לא הועברה אליו באופן ישיר.

"אם היה מידע רלוונטי כלשהו, הוא הועבר דרך ערוצי המודיעין בין שתי המדינות", כך נכתב בהודעה.

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הדיווח שפורסם הבוקר בעיתון השמאל טען כי שבוע וחצי לפני מתקפת הטרור הרצחנית של ארגון חמאס בבוקר שמחת תורה, קיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו התראה מפורשת ממנהיג ערבי בכיר – אך בחר להתעלם ממנה.

על פי התחקיר שנערך עבור הספר 'חטופים - 843 ימים של הפקרה', נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, ערך שיחת טלפון חריגה עם נתניהו והתריע כי מנהיג חמאס יחיא סינוואר מתכנן 'אירוע משמעותי'. בן זאיד מסר לראש הממשלה כי סינוואר העביר מסר לפיו הוא מכין "רעידת אדמה".

מהתחקיר עולה כי התגובה של נתניהו להתראה הייתה אדישות מוחלטת. ראש הממשלה העריך כי מדובר בהסלמה בגדה המערבית. נתניהו בחר שלא לעדכן בתוכן ההתראה את שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד.