עיתון הניו יורק טיימס מצטרף לדיווח שפורסם בעיתון הארץ, לפיו נשיא איחוד האמירויות, השייך' מוחמד בן זאיד, שוחח בחשאי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בחודש ספטמבר 2023 והתריע בפניו על מתקפה רחבה המתוכננת על ידי ארגון הטרור חמאס.

על פי הדיווח, שני מקורות אישרו לעיתון כי המנהיג האמירותי העביר את המידע בשיחת טלפון אישית, אך האזהרה לא כללה פרטים טכניים מדויקים על אופי הפלישה המתוכננת.

ראש הממשלה דחה בתוקף את הדיווח, אך גורמים המקורבים לנושא ציינו כי השייך' מוחמד חזר והזכיר את תוכן אותה שיחה חודשים לאחר מכן בפני ראש ה-CIA דאז ויליאם ברנס. לפי הדיווח, המידע הקריטי מעולם לא הגיע לידיעתם של ראשי מערכת הביטחון בישראל.

ימים ספורים לאחר השיחה, ב-1 באוקטובר 2023, כינס ראש הממשלה את ראשי מערכת הביטחון לדיון על המצב ברצועת עזה. בפגישה זו, כך עולה מהדיווחים, מעולם לא הזכיר בפני הנוכחים את האזהרה החשאית שקיבל מנשיא איחוד האמירויות.

בפגישה דרש ראש הממשלה לשמור על השקט בעזה, ואף התנגד לפי אותו דיווח לדרישת הבכירים לבצע פעולות צבאיות ממוקדות נגד מנהיגי חמאס ברצועה שפיקחו על פיגועים ביהודה ושומרון. נתניהו הסביר לנוכחים כי פעולה צבאית עלולה לחבל בסיכויים להשגת הסכם דיפלומטי היסטורי וכינון יחסים רשמיים עם סעודיה.

האזהרה המוקדמת התבררה בדיעבד כנכונה לחלוטין. בבוקר 7 באוקטובר 2023 פרצו אלפי מחבלים את הגבול ורצחו כ-1,200 בני אדם, לצד חטיפתם של כ-250 אזרחים וחיילים.

במערכת הביטחון בחרו להפחית בחשיבותם של סימני אזהרה רבים שהיו פרוסים בשטח בשנים שקדמו לאירועים. צה"ל אף החזיק כבר משנת 2022 בתוכנית קרב של חמאס שכונתה "חומת יריחו", אך היא נדחתה על ידי הדרג הבכיר כתרחיש לא ריאלי.

ראש הממשלה עצמו סבר כי חמאס מורתע לחלוטין, והורה למערכת הביטחון לנקוט מדיניות של דחיית עימותים ושימור ארגון הטרור כגורם שלטוני מרוסן שיעסוק בניהול אזרחי של הרצועה.

הקשרים ההדוקים בין ישראל לאיחוד האמירויות, שהתחזקו משמעותית בעקבות הסכמי אברהם בשנת 2020, ספגו מכה קשה והתערערו מאז פרוץ המלחמה והמחלוקות סביב ניהול הרצועה.

הליכוד הגיב לדיווח של הניו יורק טיימס:

"ככל שמתקרבים לבחירות אנחנו רואים מבול פרסומים שקריים של עיתונאי שמאל מגוייסים, במטרה להפיל את הימין ולהמליך ממשלת שמאל-אחים מוסלמים שתכנע בכל החזיתות.

למרות ההכחשות של איחוד האמירויות, ולמרות שהוכח על ידי משרד ראש הממשלה שכלל לא התקיימה שום שיחה, הם ממשיכים להפיץ את השקר.

הפעם הם מתבססים על העיתון האנטי ציוני ניו יורק טיימס שפרסם עלילות דם שישראל מאמנת כלבים נגד פלסטינים ותמונת שער של ילד ״מורעב בעזה״ שהתברר אחר כך שהוא בכלל חולה במחלה גנטית, ושמפיץ יום יום את טענות חמאס שישראל עושה רצח עם בעזה.

הציבור חכם וכבר מזמן לא קונה את השקרים הללו."