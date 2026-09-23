מועצת השלום של הנשיא טראמפ חשפה היום (רביעי) בפגישה של המדינות החברות בה תוכנית מקיפה לשיקום ראשוני של רצועת עזה בהיקף של 2.45 מיליארד דולר ולתקופה של שישה חודשים. התוכנית כוללת 66 פרויקטים המחולקים לשישה תחומים מרכזיים.

במהלך הצגת התוכנית הכריז ניקולאי מלדנוב, מנכ"ל המועצת: "לפני חצי שנה לא יכולתי לדמיין שתהיה לנו כבר מפת דרכים לממשל אזרחי בעזה ונסיגה ישראלית".

התוכנית כוללת הוצאות מתוכננות על דיור זמני, פינוי הריסות, שיקום בתי חולים, התאוששות כלכלית ופריסת כוח ביטחון רב-לאומי. בכיר במועצת השלום ציין כי התוכנית מראה כיצד מרימים על הרגליים ממשלה מאפס, כלכלה מתוך חורבות וטריטוריה מתוך אסון.

המצג הרשמי במועצה משווה בין תמונת המצב של לפני שנה, שבה המלחמה השתוללה והיו חטופים בעזה, לבין תמונת המצב כיום, שבה המלחמה הסתיימה והפסקת האש מחזיקה באופן לא מושלם. כיום פועלות תחת קורת גג אחת יותר מ-25 מדינות ו-75 ארגונים והסיוע מגיע למי שזקוק לו.

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ההצעה מציגה את אחת ממפות הדרכים המקיפות ביותר עד כה לאופן שבו עשויים להיראות החודשים הראשונים של השיקום והממשל בעזה לאחר המלחמה. התוכנית היא תוצאה של שנת עבודה של עשרות אנשים במסגרת מועצת השלום, הכוללת 28 מדינות חברות, ובמסגרת הממשלה הפלסטינית הטכנוקרטית.

התוכנית מעריכה את הנזק הפיזי בעזה ב-35.2 מיליארד דולר וקובעת כי שיקום ובנייה מחדש בשלמות ידרשו כ-71.4 מיליארד דולר במהלך העשור הקרוב. 66 הפרויקטים מחולקים לשישה תחומים: פיתוח תשתיות, פיתוח אנושי, האצה כלכלית, טרנספורמציה דיגיטלית, משפט, ושלום וביטחון.

תחום התשתיות הוא הנתח הגדול ביותר בהיקף של כמיליארד דולר. סכום זה כולל כ-400 מיליון דולר למגורים זמניים, 275 מיליון דולר לפינוי הריסות ונפלים, 50 מיליון דולר לשיקום בתי חולים ו-30 מיליון דולר לתיקון רשת הכבישים שניזוקה קשות. התוכנית כוללת גם שיקום מעברי הגבול, תשתיות החשמל והמים, פריסת 25 אלף ערכות סולאריות ניידות, ומילוי ואטימה לצמיתות של מנהרות מתחת לאתרים הדרושים לפרויקטים בעדיפות גבוהה.

פרויקטים הקשורים לביטחון מסתכמים בכ-885 מיליון דולר. במסגרת זו מוקצים כ-275 מיליון דולר להקמת מתחם קבע ממוגן ברפיח שיוכל לתמוך ב-5,000 אנשי כוח הייצוב הבין-לאומי ISF, ועוד 140 מיליון דולר לגיוס, הכשרה, ציוד ופריסה של כוח ביטחון רב-לאומי. 120 מיליון דולר נוספים מיועדים להקמת כוח המשטרה הפלסטיני.

אף שאלפי פלסטינים מעזה כבר נבחרו ועברו בדיקות רקע כדי לשרת בכוח המשטרה החדש, ישראל מנעה מהם לצאת מעזה לצורך הכשרה במצרים. כמו כן מוקצים 20 מיליון דולר לתוכנית לרכישת נשק בחזרה, שתציע תמריצים לאנשי חמאס ולחברי ארגונים חמושים אחרים למסור כלי נשק ותחמושת לצורך השמדה בטוחה.

אחת העדיפויות המיידיות ביותר היא להעביר פלסטינים מאוהלים לדיור ראוי יותר, ולשם כך מיועדים כ-400 מיליון דולר לקרוונים מבודדים עבור עקורים. בנפרד, איחוד האמירויות תממן פיילוט של השכונה האמירותית באזור רפיח, שנועד לספק דיור ותשתיות עצמאיות ל-50 אלף בני אדם המתגוררים כיום באוהלים. התוכנית מקצה גם כ-300 מיליון דולר לתוכניות בריאות, חינוך ורווחה.

ההצעה אינה מוגבלת לסיוע חירום אלא נועדה להקים תשתית לממשל פלסטיני מתפקד ולהניע מחדש את המגזר הפרטי בעזה. הפרויקטים כוללים מערכת זיהוי דיגיטלית, תשלומים דיגיטליים, קישוריות דור רביעי 4G, מערכות בריאות וחינוך דיגיטליות, מענקים להפעלה מחדש של עסקים קטנים וקרן השקעות חדשה לעזה.

כדי שהתוכנית תוכל להתקדם, מועצת השלום זקוקה לשיתוף פעולה מצד ישראל וחמאס. אף שממשלת נתניהו הסכימה עקרונית להיבטים בתוכנית שנידונו בעבר, היא סירבה להתחיל ביישומה. אף שחמאס הסכים עקרונית להתפרק מנשקו, נכונותו לעשות זאת טרם עמדה למבחן, בין היתר משום שישראל אינה מוכנה ליישם הפסקת אש של 14 יום לפני תחילת תהליך הפירוז.

בכיר במועצת השלום הבהיר כי תחילת תהליך השיקום מותנה בהתפרקות חמאס מנשקו. במועצה מקווים שלאחר הבחירות בישראל ב-27 באוקטובר והקמת ממשלה ישראלית חדשה ניתן יהיה להתחיל בתהליך שיקום עזה, אך קיים חשש שהבחירות לא יניבו הכרעה ברורה, מצב שעלול להוביל לממשלת מעבר, לקיפאון פוליטי ולשיבוש יישום התוכנית.

אחד האתגרים המרכזיים הוא המימון, שכן בשלב זה מועצת השלום והממשלה הפלסטינית הטכנוקרטית עדיין לא הבטיחו את מלוא 2.45 מיליארד הדולרים. עם זאת, בכירים במועצת השלום מציינים כי אין צורך בכל הסכום באופן מיידי עם כניסת הממשלה הפלסטינית הטכנוקרטית החדשה לעזה, ומביעים ביטחון כי לאחר שיוסרו המכשולים הפוליטיים תורמים יתגייסו למימון הפרויקטים.

לפי התוכנית, הממשלה הפלסטינית הטכנוקרטית תקבל בסופו של דבר את האחריות לניהול מעברי הגבול של עזה עם ישראל ומצרים לתנועת סחורות ונוסעים. מועצת השלום והממשלה הפלסטינית הטכנוקרטית מבהירות כי תהליך השיקום צריך להיות בהובלה פלסטינית ולהתבסס על בעלות פלסטינית.