משה גפני: ארבעים שנה של שליחות למען עולם התורה

יו"ר דגל התורה משה גפני ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

במשכן הכנסת בגבעת רם, שם ממשלות קמות ונופלות והשרים מתחלפים לפי קצב השעון הפוליטי, נותרה כתובת אחת יציבה במשך כמעט ארבעה עשורים. משה רפאל גפני מעולם לא כיהן כשר בממשלה, אך כוחו המעשי בצומת החברתי של המדינה הפך אותו לאחד הפרלמנטרים הממולחים והמשפיעים ביותר בתולדות הכנסת.

סיפור חייו של גפני שזור בדברי הימים של הציבור הליטאי: מעיירת הפיתוח הדרומית שבה גדל, דרך הלילה הגורלי שבו זומן אל ביתו של מרן הגרא"מ שך זצ"ל, ועד לכיסא יושב ראש ועדת הכספים – המנוף שדרכו השפיע על המשק הישראלי.

גפני מוסר שיעור בכולל באופקים ( צילום: באדיבות בני רבינוביץ )

משה גפני נולד בתחילת הקיץ של שנת תשי"ב בתל אביב, להוריו אליהו וחוה-ברכה, ניצולי שואה פולנים שהשתייכו לחסידות גור. את חינוכו הראשון קיבל בתלמוד תורה "יסודי התורה", אך את עיצוב עולמו התורני קנה בהיכלי הישיבות הליטאיות – ישיבת סלבודקה בבני ברק וישיבת גרודנא באשדוד. במסגרת הסדר "תורתו אומנותו", דחה את שירותו הצבאי והעמיק את שורשיו באצולה הליטאית. 'דגל התורה' מקפלת את 'אגודת ישראל': 6 נציגים בעשירייה הראשונה מיקי ברון | 08.09.26 4 הגר"ד לנדו בשמחת נכדת גפני: מסר ברור בבלי | 09.09.26 בשנת תשל"ג, עם נישואיו לרעייתו חנה תחי', עבר להתגורר באופקים שבנגב המערבי, כחלק מחזון ההנהגה הליטאית לחזק את הפריפריה באמצעות קהילות תורניות. באופקים הפך גפני לעמוד תווך מקומי, עמד בראש כולל האברכים "זיכרון אליהו", ונשאב אל הזירה המוניציפלית כחבר מועצת העיר. עוד בטרם דרכה רגלו במשכן הכנסת, עבר משה גפני את טבילת האש האמיתית במעבדה הפוליטית והחברתית של אופקים. עדותו האישית מאותם ימים חושפת את סוד עבודת השטח שלו: "לא היה בית שאני ואשתי לא היינו בו". בניגוד למצופה מנציג מגזרי, גפני לא התמקד רק בענייני דת וחינוך תורני, אלא שקע במצוקותיה היומיומיות של העיירה – טיפול בבעיות רווחה, סיוע למשפחות קשיי יום, ומאבק מול בירוקרטיה עירונית וממשלתית. גפני לא הפך ל"איש ועדת הכספים" כטכנוקרט מנותק ממציאות החיים; הוא הגיע לשם לאחר שעבר בית ספר של פוליטיקה עממית. היכרות בלתי אמצעית זו עם השטח, עם האזרח הקטן ועם מצוקות הפריפריה, היא שהעניקה לו לימים את היכולת לנווט את תקציבי המדינה מתוך ראייה חברתית רחבה. שנותיו באופקים הקנו לו את הכלים המעשיים לעבודה ציבורית, גישור על פערים חברתיים וניהול מערכות מורכבות מול משרדי הממשלה, לצד כתיבה פובליציסטית בביטאון "יתד נאמן" שחידדה את סגנונו הציבורי.

גפני, חבר מועצה באופקים ( צילום: באדיבות בני רבינוביץ )

הפילוג ההיסטורי: הלילה שבו שובצה ההיסטוריה מחדש

שנת תשמ"ט היוותה קו פרשת מים בפוליטיקה החרדית. המתחים הממושכים בין הפלג החסידי באגודת ישראל לבין הזרם הליטאי הובילו לפיצוץ בלתי נמנע. הציבור הליטאי חש תת-ייצוג ודחיקה לשוליים, תהליך שהוליד את הקמת "יתד נאמן" ומערכת הכשרות "שארית ישראל".

לקראת הבחירות לכנסת ה-12, קיבל ראש ישיבת פוניבז', מרן הגרא"מ שך זצ"ל, את ההחלטה ההיסטורית לנתק מגע מאגודת ישראל ולהקים מפלגה עצמאית – "דגל התורה". ראש הישיבה ביקש לגייס כוחות צעירים ונמרצים, ובשעת לילה מאוחרת זומן גפני אל ביתו ונצטווה להתמודד לכנסת. ההנחיה המרכזית שהעניק לו מנהיג הדור הייתה תמציתית ומחייבת: "תשמור על החוק".

רשימת "דגל התורה" באות "עץ" סחפה שני מנדטים, וגפני נכנס לראשונה לבית המחוקקים.

מרן הגרא"מ שך זצ"ל עם גפני ורביץ ( צילום: צילום מסך יוטיוב )

המערכת הפוליטית נדהמה לגלות את כוחה של התנועה החדשה, שגרפה 34,279 קולות וזכתה בשני מנדטים. עם כניסתו לכנסת ה-12 בשנת 1988, החל גפני לבנות את כוחו הייחודי. בניגוד לנציגים שבחרו להיאבק על כיסא מיניסטריאלי, הוא בחר לפתח מודל עבודה שונה בתכלית: בניית כוח עמוק, שיטתי ואפקטיבי מתוך מסדרונות הכנסת וועדותיה המרכזיות – ובראשן ועדת הכנסת וועדת העבודה והרווחה – שם הניח את האבנים הראשונות לבניין כוחו הציבורי.

ימי ההקמה של דגל התורה ( צילום: באדיבות בני רבינוביץ )

בחדרי המכונות של התנועה: שנות הרוטציה ומינויו למזכ"ל

בכנסות ה-13 וה-14, עם איחוד הרשימות במסגרת "יהדות התורה", נדרש משה גפני להתמודד עם מציאות פוליטית של הסכמי רוטציה קפדניים. בעקבות מאזן הכוחות העדין בין הפלגים, מצא את עצמו נכנס ויוצא מן המשכן לסירוגין. אולם דווקא השנים הללו, שבהן נע בין עשייה פרלמנטרית לפעילות חוץ-פרלמנטרית, התבררו כבית הספר המעשי החשוב ביותר בעיצוב דמותו הציבורית.

באותה תקופה, מתוך הכרה בכישוריו הניהוליים והארגוניים, הטיל עליו מרן הרב שך זצ"ל תפקיד אמון מרכזי ומינה אותו למזכ"ל "דגל התורה". בניגוד לנבחר ציבור המכיר רק את עבודת המליאה, גפני ניהל מקרוב את "חדרי המכונות" של התנועה החדשה. הוא נדרש להקים את המנגנון המפלגתי יש מאין, לטוות קשת רחבה של קשרים עם ראשי רשויות, עסקנים מקומיים, מנהלי קהילות וראשי ישיבות בכל רחבי הארץ, לצד ניהול השוטף של המערכת המפלגתית מול גדולי התורה.

תקופה זו היא המפתח המרכזי להבנת סוד כוחו ויעילותו של גפני בזירה הלאומית. הוא לא צמח כטכנוקרט מנותק מהשטח, אלא שלט שליטה מלאה בכל בורג במערכת הציבורית והקהילתית. היכרות זו – המשלבת את הבנת המנגנון המפלגתי, רזי השלטון המקומי והקשר הישיר עם השטח – היא שהפכה אותו בהמשך לפרלמנטר ממולח שידע לפעול ביעילות מירבית בכל צומת קבלת החלטות.

הרב אברהם רביץ זצ"ל ויבדלח"א חה"כ משה גפני ( צילום: באדיבות בני רבינוביץ )

שתדלנות מול מלוכה: למה גפני סירב להיות שר?

אחת הסוגיות המרתקות ביותר במשנתו של גפני נובעת מתפיסת ההלכה הליטאית לגבי ישיבה בממשלה. על פי עיקרון "האחריות המשותפת" הקבוע בחוק יסוד: הממשלה, כל שר נושא באחריות קולקטיבית למכלול מעשי הממשלה – לרבות חילול שבת ציבורי, החלטות ביטחוניות גורליות ותקציבים המנוגדים לערכי התורה. בהוראתו המפורשת של מרן הרב שך זצ"ל, נאסר על נציגי דגל התורה לכהן כשרים בממשלות ישראל.

גפני שמר על עיקרון זה בקנאות לאורך כל שנות פעילותו. גם כאשר סיעות אחרות במגזר אישרו לנציגיהן לכהן כשרים בממשלה, ועל אף שהוצעו לו תיקים בכירים כדוגמת משרד הבינוי והשיכון, סירב גפני בתוקף. יוצא הדופן היחיד היה כהונתו כסגן שר הדתות בין השנים 1990–1992 בממשלתו של יצחק שמיר – מעמד ביצועי שהותיר בידיו סמכויות אך מנע ממנו אחריות ממשלתית כוללת.

גפני עם ראש הממשלה נתניהו ( צילום: אוליביה פיטוסי פלאש 90 )

נסיקה פרלמנטרית ושנות השיא

הכנסת ה-15 החל משנת תש"נ היוותה תחנה משמעותית נוספת במסלולו הפרלמנטרי של גפני, עת מונה ליושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה. ועדת הפנים, הנחשבת לאחת הזירות הסבוכות והמרכזיות ביותר במשכן, הפקידה בידיו את האחריות הרחבה על הרשויות המקומיות, מערכות התכנון והבנייה, השלטון המקומי, המנהל הציבורי ונושאי סביבה. היכרותו המוקדמת והבלתי אמצעית עם השטח ועבודת המועצות המקומיות עוד מימיו באופקים, העניקו לו כלים ייחודיים לניווט הוועדה ביד רמה.

נקודת מפנה היסטורית הונחה על כתפיו בינואר 2009, עם פטירתו של חה"כ הרב אברהם רביץ זצ"ל. עם הסתלקותו של מי שהיה שותפו לדרך וחזית הנהגת "דגל התורה", מונה גפני ליושב ראש תנועת "דגל התורה", והעמיד את עצמו בחזית ההנהגה הציבורית והפוליטית של הזרם הליטאי, כשהוא כפוף באופן מוחלט להנחיותיהם של גדולי ראשי הישיבות ומנהיגי הדור.

מכאן ואילך, נסללה דרכו אל מוקד הכוח הכלכלי והפרלמנטרי המרכזי ביותר במדינת ישראל: ראשות ועדת הכספים של הכנסת. תחת כהונותיו המצטברות שהסתכמו בלמעלה מעשור (כ-13 שנים בסך הכל בכנסות ה-18, ה-20, ה-23 וה-25), הפך גפני את ועדת הכספים למעוז כוח שידע לאזן, ולעיתים קרובות לרסן, את פקידות האוצר. מכסא היושב-ראש, הוא ניתב את המשאבים הציבוריים לשמירה על עולם התורה, לצד הובלת מדיניות חברתית שחיבקה את הפריפריה, הגנה על השכבות החלשות, וניהול מערכות תקציביות מורכבות בשליחות נאמנה של גדולי הדור.

גפני בוועדת הכספים ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

מתינות מדינית מול עשייה סביבתית

דמותו הציבורית של גפני מרתקת: מצד אחד, הוא מגדיר את עצמו כתלמיד מובהק של רבו מרן הרב שך זצ"ל בשלילת גישות משיחיות ותמיכה בגמישות מדינית למען פיקוח נפש, ואף התבטא בעבר כי עמדותיו המדיניות קרובות לשמאל. מנגד, הוא שמר על נאמנות אלקטורלית מוחלטת לגוש הימין בראשות בנימין נתניהו, מתוך זיהוי המחנה המסורתי כשותף טבעי המכבד את הסטטוס-קוו מול השמאל החילוני המאפיין את האקדמיה והמשפט.

גפני, יו"ר וממשלת הימין ( צילום: יהודה גליקמן )

סופו של עידן: ממשבר הגיוס ועד לריענון השורות

שנותיו האחרונות של גפני בכנסת עמדו בצל סערת חוק הגיוס הקורעת את החברה הישראלית. פסיקות בג"ץ, עצירת התקציבים והסנקציות על תלמידי ישיבות הביאו ביולי 2025 – בהוראת מנהיגי הציבור הליטאי, ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א והגאון רבי משה הלל הירש שליט"א – להחלטה דרמטית על פרישת דגל התורה מהקואליציה וסיום כהונתו של גפני כיו"ר ועדת הכספים.

גפני, יחד עם ידידו הוותיק אורי מקלב, הועברו מקידמת הבמה הפוליטית כאשר את ההנהגה הפרלמנטרית צפוי לתפוס ח"כ יעקב אשר.

משה גפני ויעקב אשר ( צילום: יהודה גליקמן )

למרות הפרישה מהכנסת לאחר כמעט 40 שנות שליחות, ביקש המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א מגפני להמשיך ולהנהיג את התנועה הארצית של דגל התורה, כאות הוקרה עמוקה למסירותו האינסופית לעולם התורה.

משה גפני מסיים פרק מפואר והיסטורי, אך ימשיך לעמוד בראשות דגל התורה הארצית כשהוא מותח קו עבה בין פעילות חברתית וציבורית לבין נאמנות בלתי מתפשרת לעולם התורה.