בבלי
אִילָנוֹת טוֹבוֹת

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם; חבר המועצת סירב לצאת לברכת האילנות עד יעבור זעם

לאחר תפילת הנץ של ראש חודש ניסן בהיכל בית מדרשו ברמת אלחנן שבבני ברק, יצא חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, למעמד ברכת האילנות | יצוין כי בדיוק ברגע היציאה למעמד, הופעלה אזעקה בעקבות ירי טילים מאיראן. עקב כך, הורה הגר"י להמתין ולא הסכים לצאת החוצה עד שחלף זמן ההמתנה הנדרש והתקבלה ההודעה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן | רק לאחר מכן יצא הרב יחד עם כל המניין לקיים את המצווה בשמחה ובביטחון (חרדים)

הגר"י זילברשטיין בברכת האילנות (צילום: בקודש פנימה)
הגר"י זילברשטיין בעליה לתורה (צילום: בקודש פנימה)
עוד בחדשות חרדים

בעיצומו של חג

|

זעם גדול נגד בית המשפט

|

חדשות עם קנייטש

||
1

​הזיהוי, המעקב והמעצר

|

זה מה שחשוב בזמן מלחמה?

|

נסיקה לתקציב הביטחון

|

ההורים נתקלו בשער סגור

|

בגלל החמצן

|
לעוד כתבות
