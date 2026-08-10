שלט חוצות גדול של חבר הכנסת ניסים ואטורי, במסגרת קמפיין הפריימריז שלו במפלגת הליכוד, נתלה ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק - ותושבים באזור מביעים זעם על רקע טענות לפיהן התלייה בוצעה בשעות השבת.

תושבים שגרים בסמוך למקום מסרו ל'כיכר השבת' כי עבודות התקנת השלט החלו עוד טרם צאת השבת. אחד מהתושבים, שדירתו ממוקמת ממש מול השלט, מסר כי שב לביתו לאחר תפילת מנחה של שבת וראה במו עיניו את עובדי חברת השילוט מתחילים בעבודה. לדבריו, העבודות החלו בסביבות השעה 19:30 והמשיכו עד סמוך לזמן צאת השבת, שחל בסביבות השעה 20:10.

ח"כ ניסים ואטורי ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

"אני וכל המשפחה שלי גרים פה, יש לי מרפסת מול השלט. הייתי פה אחרי מנחה של שבת, הגעתי הביתה וראיתי שמתחילים לתלות את השלט", כך העיד התושב הנסער.

עוברי אורח הצילו קשיש מניסיון שוד בבלי | 10.08.26

גורמים הקרובים לחבר הכנסת דחו את הטענות והבהירו כי מצד הקמפיין ניתנה הנחיה ברורה ומפורשת שהשלט ייתלה אך ורק לאחר צאת השבת. "אנחנו סגרנו איתם בחוזה רק במוצאי שבת שיתלו", הדגישו.

מלשכת חבר הכנסת ואטורי מסרה בתגובה: "מדובר בחברת שילוט שומרת שבת שעובדיה דתיים. כך הקפדנו לכל אורך הקמפיין. הטענה שהעליתם נבדקת מול חברת השילוט".

חבר הכנסת עצמו הוסיף והבהיר: "אני אדם דתי שומר שבת, לא אתן שיפגעו בשבת בשמי אבדוק את העניין לעומק ואם מישהו חילל שבת אתבע אותו לדין. כל מי שעובד איתי, כל החברות, יועצים בלשכה כולם דתיים וחרדים".