מועצת העיר רעננה אישרה אמש (שני) את המשך פעילותו של בית הספר של חב"ד בעיר, בהצבעה שהתקבלה ברוב של תשעה חברי מועצה מול ארבעה מתנגדים. ההחלטה התקבלה בתמיכתו של ראש העיר חיים ברוידא, ומסיימת שלב נוסף במאבק שנמשך תקופה ארוכה סביב המוסד החינוכי.

הנושא הגיע לדיון מחודש לאחר שהוגש ערר נגד אישור קודם שניתן לבית הספר. במהלך התקופה האחרונה פעלה קבוצת תושבים המתגוררים בסביבת המוסד נגד הפעלתו, תוך העלאת טענות שונות בנושאי תכנון ותחבורה. מנגד, הנהלת בית הספר והורי התלמידים טענו כי מאחורי ההתנגדות עומדים שיקולים שאינם קשורים לסוגיות התכנוניות, אלא מדובר בניסיון להצר את צעדיו של מוסד חינוכי דתי בעיר.

בשנת הלימודים שחלפה למדו בבית הספר כ-110 תלמידים, ובשנת הלימודים הקרובה צפוי מספר התלמידים לעלות לכדי 150 ילדים. כולם בני משפחות תושבות רעננה המעוניינות לחנך את ילדיהן על פי דרכו של המוסד.

לאחר שהסוגיה הגיעה לוועדת הערר, הוחזר הנושא לבחינה מחודשת בעירייה. העירייה ערכה הליך נוסף לבדיקת פעילות בית הספר והסוגיות שהועלו בעניינו, ובסיומו הובא האישור שוב להצבעה במועצת העיר.

גם בפעם זו ליווה את הדיון לחץ מצד המתנגדים, אולם ראש העיר ורוב חברי המועצה בחרו לתמוך בהמשך הפעילות. בסביבת בית הספר מעריכים כי המאבק חרג מזמן מטענות ספציפיות הנוגעות למבנה עצמו, ומדובר בניסיון מתמשך של קבוצה מצומצמת לכפות את עמדתה ולמנוע ממוסד המשרת משפחות רבות להתבסס בעיר.

עבור כ-150 התלמידים ומשפחותיהם, ההחלטה מסיימת שלב נוסף במאבק ומאפשרת לבית הספר להמשיך בפעילותו. מבחינת ההורים והנהלת המוסד, מדובר גם במסר עקרוני: מוסד חינוכי דתי הוא חלק לגיטימי מהמרקם העירוני ברעננה, ולחץ של קבוצה קטנה של מתנגדים אינו יכול לשלול מהורים את זכותם לבחור את החינוך המתאים לילדיהם.

אבי פרנקל, נציג ועד ההורים, מסר: "מצער לראות שיש מי שבוחר להמשיך ולהיאבק בילדי רעננה ולהערים קשיים על הקמת בית קבע למוסד, ללא כל הצדקה עניינית. למעלה מ-150 תלמידים לא צריכים לשלם את המחיר ולהיטלטל מדי שנה ממקום למקום. אחרי שנים של חוסר ודאות, הגיע הזמן לאפשר לילדים ללמוד במקום קבוע, ראוי ויציב, כפי שמגיע לכל תלמיד בעיר".