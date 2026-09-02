בעקבות הסערה הציבורית והחלפת המכתבים החריפים בין תנועת ש"ס והמשרד לשירותי דת לבין מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, שיגרה היום (שלישי) לשכת היועצת המשפטית לממשלה מכתב תגובה רשמי למנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן. במכתב מובהרת העמדה המשפטית: הכנס העיוני השנתי לזכר מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל יידחה עד לאחר יום הבחירות.

המכתב, שנשלח על דעת היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב-מיארה ובהתאם לעמדת המשנות ליועמ"שית למשפט אזרחי ולמשפט ציבורי-חוקתי, מבהיר כי אין כל כוונה לפגוע בכבודו של מרן זצוק"ל. עם זאת, עומדת בעינה הדרישה שלא לקיים אירוע מתוקצב ובעל אופי ציבורי-תקשורתי רחב בסמיכות כה גבוהה למועד הבחירות.

"אין חולק על החשיבות הציבורית"

במכתב נכתב במפורש: "אין חולק על החשיבות הציבורית הרבה שבהנצחת כב' מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, בפרט בסמוך ליום פטירתו – ג' בחשוון (אשר חל השנה ביום 14.10.2026). לפיכך, כל טענה לפיה נעשה דבר מה כדי לגרוע חלילה מכבודו – הינה חסרת יסוד".

היועמ"שית הבהירה שלוש נקודות מרכזיות: ראשית, לא ניתנה כל הנחיה גורפת לעניין קיום או דחיית אירועי ההנצחה, ואין כל מניעה לקיים את טקסי האזכרה והטקסים הממלכתיים במועדם. שנית, פתוחה הדרך בפני כל גורם המעוניין לקיים אירוע הנצחה – ובלבד שייעשה במימון שאינו ממשלתי. שלישית, באשר לאירוע במימון ממשלתי שביקש המשרד לקיים בין התאריכים 6-8 באוקטובר – מדובר ב'כנס עיוני' המעוגן בחוק, הכולל תכנים חווייתיים ומיצגים מיוחדים וזוכה לסיקור תקשורתי נרחב.

"מועד סמוך" – גם לאחר הבחירות

היועמ"שית מציינת בהקשר זה כי המשרד לשירותי דת עצמו בחר, מטעמיו שלו, שלא לקיים את האירוע ביום האזכרה המדויק ובסמיכות המיידית לבחירות, אלא ביקש להקדימו ל-6.10.2026 – כשמונה ימים טרם יום השנה. "לפי אותו היגיון ממש, ניתן להעתיק את קיום 'הכנס העיוני' אל לאחר הבחירות, ובלבד שיתקיים ב'מועד סמוך' ליום האזכרה, כפי שמורה סעיף 11(ב) לחוק", נכתב במכתב.

לדברי היועמ"שית, בדרך זו יישמרו שתי התכליות כאחת: מחד גיסא, הנצחת זכרו של מרן זצוק"ל, ומאידך גיסא, השמירה המוקפדת על טוהר הבחירות והוגנותן. המכתב נחתם על ידי עו"ד רועי כהן, עוזר ליועצת המשפטית לממשלה, בהעתקים למשנות ליועמ"שית ולייעוץ המשפטי של המשרד לשירותי דת.

הקושי ההלכתי: מה פסק מרן זצוק"ל בעצמו?

ברקע הצעת היועמ"שית לדחות את מועד האירוע לאחרי הבחירות, מצביעים גורמים בסביבת המארגנים על קושי הלכתי מובהק לפי משנתו של בעל ההילולה עצמו. בספרו ההלכתי "חזון עובדיה" (אבלות), התייחס מרן זצוק"ל במפורש למצבים שבהם נבצר לקיים את האזכרה וסעודת המצווה בתאריך הפטירה המדויק – כגון כאשר יום השנה חל בשבת או ביום טוב.

על פי פסיקתו של מרן זצוק"ל, במקרים אלו קיים יתרון מובהק להקדים את מועד האזכרה והלימוד ולא לדחותם לאחר התאריך. קביעה הלכתית זו מעוררת שאלות בקרב גורמים המעורבים בארגון האירוע, שכן הדחייה המוצעת על ידי היועמ"שית עומדת לכאורה בניגוד לעמדתו ההלכתית של מרן זצוק"ל עצמו בעניין זה.