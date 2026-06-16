לאחר המעצר בדרום: הפלג מכריז על מחאות נרחבות

גל המעצרים של בחורי ישיבות ממשיך להסעיר את עולם התורה: האברך אביאל כהן מנתיבות, בן 22, נידון ל-14 ימי מאסר בכלא הצבאי בעקבות מעצרו בחשד לעריקות. עורך דינו, עו"ד שלמה חדד, הגיש ערר על ההחלטה, אך בינתיים נותר האברך במעצר.

בעקבות המעצר, הודיע הפלג הירושלמי בראשות הגאון רבי צבי פרידמן שליט"א על מחאות שייערכו מחר במספר מוקדים ברחבי הארץ. בהודעה חריפה שפורסמה נאמר: "חושבים לשבור אותנו, לשבור את עולם התורה. עוד מעצר ועוד מעצר. אבל לא, לא יעלה בידם! תהיה מלחמה, מלחמת עולם! מלחמה לה' בעמלק במסירות נפש".

המעצר הדרמטי בתחנת הדלק

המעצר בוצע בתוך מתחם תחנת הדלק 'גילת' הסמוכה לאופקים, בעת שהאברך היה בנסיעה עם רעייתו. בלשי המשטרה הצבאית תלשו את האברך מהרכב באמצע הנסיעה, כאשר אשתו הצעירה נותרה לבד בצד הדרך ללא רישיון נהיגה.

אביו של האברך, שהגיע לכולל שבו לומד בנו כדי לעדכן את החברים, תיאר במונולוג כואב: "הבן שלי הוא אברך כולל שיושב ולומד יומם וליל. תפסו אותו סתם כך, בלי שום בושה, בעוון לימוד תורה. מדובר בבחור צדיק. אמא שלו היא אישה עיוורת, ופתאום תולשים אותו מהאוטו באמצע הנהיגה".