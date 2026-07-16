הפגנות הרצ"פניקים, ארכיון ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

שיבושי תנועה כבדים נרשמים בשעות אלו באזור בני ברק ובציר כביש 4, כאשר עשרות מפגינים מקרב הפלג הירושלמי חוסמים את צומת גהה ואת כביש 4 במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס. המחאה, שהחלה בשעה 16:00, מובילה לעומסי תנועה חריגים בעורקי התנועה המרכזיים במרכז הארץ.

כוחות משטרה גדולים זורמים למקום בניסיון לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע את שיתוק התנועה באחד הצירים המרכזיים ביותר בגוש דן. המשטרה הודיעה מראש על חסימתו המלאה של כביש 4 בקטע שבין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני כיווני הנסיעה, וקראה לציבור הנהגים להימנע מהגעה לאזור ולהסתייע בדרכים חלופיות. הרקע להתפרצות המחאה הנוכחית נעוץ בגל מעצרים שבוצעו לאחרונה נגד צעירים חרדים שלא התייצבו לשירות צבאי כהוראת גדולי ישראל. בין המעוצרים - בחור מישיבת אור החיים שהוגדר כעריק, מעצר שהצטרף לשורת מעצרים נוספים של בני ישיבות ואברכים בימים האחרונים ועורר גל זעם בציבור החרדי. במקביל לחסימות באזור בני ברק, צפויה בהמשך הערב להתקיים מחאה חריגה במיוחד מחוץ לכלא 10. חסידות צאנז, בראשות האדמו"ר שליט"א, תקיים מפגן מחאה המוני מחוץ למתקן הכליאה הצבאי, זאת בעקבות מעצרו של בחור צעיר הנמנה עם שורות החסידות. מדובר בצעד חריג ביותר המסמן עליית מדרגה משמעותית במאבק נגד גיוס בני הישיבות.

האדמו"ר מצאנז ( צילום: משה גולדשטיין )

שוטרים נערכים לעומסי תנועה כבדים

במשטרת ישראל הבהירו כי החל משעות אחר הצהריים המוקדמות התפרסו כוחות גדולים של שוטרי מרחב דן באזור כדי להכווין את התנועה ולשמור על הסדר הציבורי. מלבד כביש 4, צפויים שיבושים משמעותיים גם בציר ז'בוטינסקי באזור בני ברק, במיוחד בקטעים הסמוכים לכביש 4.

המפגינים, המכונים "רצ"פניקים", חוסמים את כביש 4 באזור בני ברק כחלק מגל מחאה רחב יותר נגד מעצרם של תלמידי ישיבות. החסימות בצומת המרכזי מובילות לשיבושי תנועה קשים, כאשר כוחות משטרה מנסים למנוע את שיתוק התנועה המוחלט באחד העורקים המרכזיים ביותר במרכז הארץ.

ההפגנה הנוכחית מצטרפת לשורת מחאות שהתקיימו אמש מול לשכות הגיוס בתל השומר ובירושלים, שם התכנסו המוני מפגינים בהובלת רבנים וראשי ישיבות. במקביל, התקיימו גם הפגנות נוספות, כולל חסימת הכניסה לבסיס פיקוד המרכז בירושלים.

הפגנה מול לשכת הגיוס בתל השומר ( צילום: אבשלום ששוני - פלאש 90 )

תגובות פוליטיות חריפות

ההפגנות עוררו תגובות חריפות בזירה הפוליטית. יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב בחריפות: "אם המשתמטים יכולים לחסום כבישים בשיא החום של יולי, יש להם את הסיבולת והיכולת להיות לוחמים מצוינים. בממשלה הבאה נגייס את כולם".

במקביל, מורן זר קצנשטיין שמתמודדת בדמוקרטים הגיעה להפגנת החרדים עם קבוצת נשים הנושאות שלטים "נשים לזה סוף". נרשמו צעקות בין מפגינות נגד הדרת נשים למפגינים החרדים, כאשר המשטרה נאלצה לחצוץ בין הצדדים.

המתיחות בין הציבור החרדי לרשויות האכיפה ממשיכה להסלים, כאשר המחאות הנוכחיות מצטרפות לשורת אירועים דומים שהתרחשו בשבועות האחרונים ברחבי הארץ. המשטרה ממשיכה לקרוא לציבור להימנע מהגעה לאזורי ההפגנות ולהסתייע בדרכים חלופיות.