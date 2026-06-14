כתב אישום נגד 4 מהמפגינים - עונש מאסר בפועל על הפרק

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום (ראשון) כתב אישום נגד ארבעה מהאברכים שהגיעו לפני כשבוע וחצי לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, במסגרת מחאה על פסיקתו בעניין גיוס בני ישיבות. החקירה נגד יתר המפגינים שנעצרו באירוע - נמשכת.

הנאשמים, כולם תושבי בית שמש, הם: נחמן פלטניק (20), אברהם פריד (20), גרשון חנוך (21) ושמעון עם (41). כולם עצורים מיום האירוע, 3 ביוני, ועומדים בפני אישומים חמורים של התפרעות והסגת גבול.

בהודעה רשמית שהגישה הפרקליטות לבית המשפט צוין כי קיימת אפשרות ממשית שתידרש הטלת עונש מאסר בפועל על הנאשמים במידה ויורשעו. המהלך מעיד על חומרת הראייה של התביעה את האירוע.

מה קרה באותו ערב

על פי כתב האישום, בעקבות מודעות שנתלו בבני ברק, אדם אנונימי ארגן שני אוטובוסים ומיניבוס שהסיעו למעלה מ-100 איש לאלון שבות, שם מתגורר השופט סולברג. בשעה 20:20 הגיעו המפגינים לבית, צעקו "גוואלד" וגרמו לבני הזוג סולברג לנעול את דלתות ביתם.

במהלך המחאה הושלכו אבנים לעבר הבית, חלונות וכדי חרס נופצו, ושברי זכוכית חדרו פנימה. נגרם נזק גם לשמשת רכבה של אשת השופט, מאירה סולברג, ולצמחייה בחצר. אחת מדלתות הבית נפתחה ונעשו ניסיונות לפרוץ פנימה.

כתב האישום מפרט כי שני הנאשמים הראשונים נכנסו פיזית לשטח החנייה הפרטית של בית המשפחה. לרחוב הושלכו דגלי ישראל עם צלבי קרס ופשקווילים עם תמונת השופט והכיתוב: "אדון סולברג סלק ידך מרדיפת היהדות החרדית".

העבירות המיוחסות

כל ארבעת הנאשמים מואשמים בהתפרעות (סעיף 152 לחוק העונשין), על השתתפות בהתקהלות אסורה שהפרה את השלום והטילה אימה. בנוסף, שניים מהם - נחמן פלטניק ואברהם פריד - מואשמים גם בהסגת גבול כדי לעבור עבירה (סעיף 447(א)(1)), על הכניסה לחנייה הפרטית במטרה להפחיד או להקניט.

רשימת עדי התביעה כוללת 27 שוטרים וקצינים מיחידות שונות, לצד עדים אזרחיים - ביניהם מאירה סולברג ומספר שכנים שהיו נוכחים במקום.

האירוע התרחש על רקע פסיקתו של השופט סולברג, שעמד בראש הרכב שקבע כי יש לנקוט צעדי ענישה ממשיים כלפי לומדי תורה במדינת ישראל, תוך הטלת סנקציות נוספות ושיתוף פעולה עם משטרת ישראל.

המשך המחאות והמתיחות

מאז האירוע, המחאות נמשכות במתכונת אינטנסיבית. השבוע התקיימו הפגנות במספר מוקדים מרכזיים - בירושלים, בבני ברק, בכניסה לאשדוד וליד כלא הדרים - בעקבות העברת 19 בחורי ישיבות שנעצרו באירוע לידי המשטרה הצבאית.

ההפגנות התאפיינו בחסימות כבישים ובעימותים עם כוחות המשטרה, שהשתמשו ברימוני הלם ובכוח רב לפיזור המפגינים. על פי דיווחים, נרשמו מספר פצועים בקרב המפגינים, כאשר אחד מהם נפגע בעינו מרימון הלם.

יצוין כי למרות המעורבות החדשה של השב"כ במעקב אחר ההפגנות, השירות אינו מעורב בחקירת הפריצה עצמה לבית סולברג. החקירה מתנהלת ביחידה המרכזית של מחוז ש"י במשטרה, ובשל מספר החשודים הרב צורפו לחקירה חוקרים מיחידות נוספות.