ח"כ מאיר פרוש, יו"ר סיעת 'שלומי אמונים', שיגר מכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשרי הביטחון, המשפטים והביטחון הלאומי, בו הוא מותח ביקורת חריפה על סדרי העדיפויות של רשויות המדינה בכל הנוגע למעצרים וכליאה.

המכתב, שנשלח על רקע דו"ח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה בנושא "כליאה, שחרור והעמדה לדין של אסירים ביטחוניים בעקבות מלחמת חרבות ברזל", חושף לדברי פרוש "צביעות זועקת לשמיים" של המערכת כלפי לומדי התורה.

"מחבלים משוחררים - אברכים נכלאים"

בפתח המכתב, פרוש מתייחס לממצאים המטרידים שעלו מדו"ח המבקר. "קראתי בתדהמה את דו"ח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה", כותב פרוש, "הממצאים העולים מהדו"ח אינם רק מחדל ביטחוני ומערכתי קשה, אלא הם מהווים כתב אישום ציבורי ומוסרי חריף נגד סדרי העדיפויות של רשויות המדינה".

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לדברי פרוש, הדו"ח חושף "תמונה מבעיתה": מדינת ישראל סובלת ממחסור של אלפי מקומות כליאה, ובעטיה של מצוקה זו, מחבלים משוחררים בחזרה לרצועת עזה, לעיתים ללא אישור דרג מדיני. במקביל, מערכת אכיפת החוק נמנעת במשך חודשים ארוכים מהגשת כתבי אישום אפילו נגד מי שהיו מעורבים בטבח בשמחת תורה תשפ"ד.

השאלה המרכזית: היכן המשאבים?

בלב המכתב עומדת שאלה מרכזית שפרוש מציב בפני ראש הממשלה והשרים: "כיצד ייתכן שמדינה המצהירה בריש גלי כי 'אין לה מקום בבתי הכלא' עבור מחבלים פלסטינים ומשחררת מנהל בתי חולים עזתי שהסתיר חטופים, מוצאת לפתע תקציבים, כוח אדם, מוטיבציה ומקומות כליאה כדי לעצור בחורי ישיבות ואברכים?"

פרוש מדגיש את האבסורד במצב: "האם יעלה על הדעת שמחבלים שבאו לכלותינו ישוחררו לחופשי בגלל 'מצוקת מקום', בעוד שמערכת המשפט והביטחון משקיעה את מרצה כדי להשליך לכלא צעירים יהודים שכל חטאם הוא הגייתם בתורת ישראל?"

"כתם בל ימחה"

ח"כ פרוש מגדיר את המצב כ"כתם בל ימחה" ומוסיף: "לא ייתכן לאפשר מצב שבו דמם של אזרחי ישראל מופקר בשם מחדלי כליאה וסחבת משפטית, בשעה שאותן מערכות בדיוק מתנהגות בבריונות, בנוקשות ובאטימות כלפי לומדי התורה המוסרים את נפשם באוהלה של תורה".

בסיום המכתב, פרוש קורא לראש הממשלה ולשרים "לפעול מיד בכדי שרשויות המשפט והצבא יחדלו ממסע הרדיפה נגד עולם התורה ולומדיה". לדבריו, יש "להפנות את המשאבים, את מערך האכיפה ואת מקומות הכליאה אל המקומות שבהם הם באמת נדרשים: כליאתם, שפיטתם והענשתם החמורה של המחבלים המבקשים את נפשנו".

נכון לעתה, טרם התקבלה תגובה רשמית ממשרד ראש הממשלה או ממשרדי השרים הנוספים שאליהם הופנה המכתב.