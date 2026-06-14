מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

בשעת ערב מוקדמת של יום חמישי האחרון החל מחזה בלתי שגרתי להתפתח ברחובות לייקווד. עוד ועוד יהודים, מבוגרים וילדים, אברכים ובני ישיבות, עשו את דרכם מכל רחבי העיר לעבר המעמד הגדול. הרחובות התמלאו בהמוני אדם, והעיר שנחשבת לבירת עולם התורה בארצות הברית לבשה חג.

ככל שנקפו הדקות, הלכו ההמונים וגדשו את המתחם כולו. מערכות הגברה מיוחדות, מסכי ענק ופריסת תשתיות חסרת תקדים הוכנו מבעוד מועד לקראת האירוע, שנחשב לאחד המעמדים הגדולים שידעה לייקווד בשנים האחרונות. אלפים רבים עמדו בכל פינה אפשרית כדי לחזות במראה הנשגב של התכנסות רבבות בני תורה סביב קריאתם של גדולי ישראל למען עולם התורה בארץ ישראל. משלחת גדולי ישראל על הבימה טרגדיה נוראית: ראש הישיבה החסידי נפטר לאחר ייסורים קשים בגיל 43 דניאל הרץ | 15:05 ראש הישיבה שחלה במחלה הקשה חשף פרט מזעזע: "הרופא גילה שאני רב – והחליט לצאת מהחדר" חיים רוזנבוים | 11:01 על בימת הכבוד ישבו חברי משלחת קרן עולם התורה, הנמצאת בימים אלו במסע חיזוק וגיוס היסטורי ברחבי ארצות הברית: הגר"ד לנדו, המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, הגר"א סלים, הגר"י הלל, הגר"מ קוטלר, הגר"ש גלאי, שהצטרף למסע בבוקרו של יום חמישי, הגרי"ב שרייבר, הגרח"מ אוזבנד והגר"י חברוני. מנחה המעמד, מנכ"ל קרן עולם התורה צבי בעלסקי, פתח את הערב והכריז כי לייקווד, בירת התורה של יהדות ארצות הברית, מתייצבת לצד עולם התורה בארץ ישראל בשעה גורלית זו. "לייקווד בירת התורה ברחבי העולם מתגייסת להצלת עולם התורה הפורח בארץ ישראל שקמו לו בעת האחרונה רודפים רבים המנסים להצר את צעדיו בכל דרך", אמר בדבריו. "לייקווד מכריזה בגאון: אנחנו לצידכם ונמסור נפש על כך שבארץ ישראל ימשיכו ללמוד תורה ביישוב הדעת." תפילה והתעוררות מיד לאחר מכן החל המעמד בתפילת מעריב מרוממת, כאשר הגר"י חברוני שימש כשליח ציבור. לאחר התפילה נשא הגר"א סלים דברי חיזוק והתעוררות, ולאחריהם קיבל הציבור עול מלכות שמים יחד עמו בלהט של קדושה. בהמשך עלה הגר"ש גלאי לאמירת פרקי תהילים להצלת יהודי ארץ ישראל ולהצלחתם, כאשר רבבות המשתתפים חוזרים אחריו פסוק בפסוק. היה זה מחזה מרגש של ערבות יהודית חוצת יבשות, כאשר יהדות הגולה מתאחדת בתפילה ובתחנונים למען אחיה בארץ הקודש. בהמשך נשאו דברים הגר"י הלל, שהרחיב על מסירות נפשם של עמלי התורה בארץ ישראל ועל ההתמדה בלימוד גם בתקופות קשות ומאתגרות, והגרח"מ אוזבנד, שציין כי "אין דומין מועטין העושין את המצוה למרובין העושין את המצוה", והדגיש את כוחה של התגייסות המונים למען החזקת עולם התורה.

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

את המשא המרכזי נשא הגר"ד לנדו. במשך דקות ארוכות שררה דממה מוחלטת במתחם העצום, כאשר רבבות המשתתפים מאזינים בדריכות לדבריו.

"כולכם ודאי יודעים, שבאנו לאמריקה בשליחות עולם התורה בארץ ישראל, ישיבות וכוללים שעשרות אלפי בני תורה נמנים עליהם", אמר ראש הישיבה. "כעת כאשר התקבצתם כולכם יחד ציבור ענק של בני תורה יחשוב נא כל אחד בדעתו על אחיכם בני הישיבות והכוללים בארץ ישראל אלפים ורבבות מכל החוגים והעדות ולהם לשקוד על לימוד התורה ולהתעלות בכל קנייניה ובשעה זו לומדי התורה בארץ ישראל שוקדים בתורה מתוך פחד ומורא מאיומי השלטונות בזמן שגוזרין עליהם חדשים לבקרים גזרות קשות באכזריות מתוחכמת החומסות מהם את פת לחמם ממש."

וסיים בקריאה נרגשת: "נבוא בקריאה אל כל אחד ואחד מאחינו כאן בלייקווד ובכל אתר ואתר, הרימו תרומתכם ביד רחבה ובנפש חפצה לקרן עולם התורה, ואף מי שאין ידו משגת שלא יפחות מהחזקת אברך אחד."

רגע מיוחד עם המשגיח

רגע מיוחד נרשם מיד לאחר מכן, כאשר רבבות המשתתפים פצחו בשירת "טאטאל'ע קום שוין אהיים", הניגון המפורסם שהלחין הגה"צ רבי דן סגל. בשלב מסוים הצטרף המשגיח עצמו לשירת ההמונים.

לאחר מכן נשא דברים רבי דן סגל, שדיבר על גודל הקידוש השם הנוצר מהתכנסות רבבות יהודים למען החזקת התורה, ועל הנחת הרוח העצומה הנגרמת לבורא עולם כאשר ציבור כה גדול נענה לקריאה הקדושה לסייע לאחיו בני התורה בארץ ישראל. במהלך מעמדים קודמים בברוקלין נשבר המשגיח בבכי נוכח הגזירות הקשות על לומדי התורה.

שמחה וריקודים

בסיומו של המעמד פצחו רבבות המשתתפים בשירה ובריקודים של שמחה והתרוממות רוח, כשהם מבטאים את תחושת הזכות להשתתף במעמד ההיסטורי ולהתלכד סביב קריאתם של גדולי ישראל למען עולם התורה בארץ ישראל.

לייקווד הייתה תחנה מרכזית במסע ההיסטורי של קרן עולם התורה, שבמהלכו פקדו גדולי ישראל בשבוע האחרון את הערים שיקגו, בולטימור, מונסי, ברוקלין ולייקווד, במטרה לרתום את יהדות ארצות הברית לעמידה לצד עולם התורה בארץ ישראל בשעת מבחן היסטורית.

בשבוע הקרוב צפוי המסע להימשך בתחנות נוספות ובהן פלורידה, בורו פארק ודיל, כאשר לגדולי ישראל שכבר משתתפים במסע צפויים להצטרף גדולי תורה נוספים, ובהם האדמו"ר מראחמסטריווקא, הגאון רבי יצחק אזרחי, הגאון רבי אשר וייס והגאון רבי חיים פרץ ברמן, וייתכן שאף רבנים נוספים. כפי שדיווחנו קודם לכן, המסע כלל גם סדרת דינרים ומפגשים אישיים עם נדיבי עם בלייקווד.

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )