שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע היום (ראשון) על מינויו של תת-אלוף הישאם אבראהים למזכירו הצבאי. המינוי, שנכנס לתוקף באופן מיידי, מציב קצין בכיר מהעדה הדרוזית בתפקיד מרכזי במשרד הביטחון.

תא"ל אבראהים, בן העדה הדרוזית, מכהן כיום כראש המנהל האזרחי ביהודה ושומרון. לאורך שירותו הצבאי המשתרע על פני שנים רבות, מילא שורת תפקידי פיקוד בכירים בזרוע השריון ובפיקוד המרכז.

קריירה צבאית מרשימה

במהלך שירותו הצבאי, שימש תא"ל אבראהים בתפקידים מגוונים ומרכזיים. בין היתר, כיהן כקצין שריון ראשי בצה"ל, מפקד חטיבת השריון 460 ומפקד חטיבת השריון 205. בנוסף, שימש כסגן מפקד אוגדה 91, תפקיד המעיד על אמון רב של הדרג הבכיר בצה"ל ביכולותיו המקצועיות.

כראש המנהל האזרחי, תפקידו הנוכחי, אבראהים אחראי על התיאום האזרחי עם האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון, תפקיד הדורש יכולות ניהול מורכבות ורגישות מדינית.

ברכת שר הביטחון

שר הביטחון כ"ץ בירך את תא"ל אבראהים על המינוי והביע ביטחון מלא ביכולתו למלא את התפקיד החשוב. "אני משוכנע שתא"ל אבראהים ימלא את התפקיד החשוב בהצלחה רבה בתקופה ביטחונית מאתגרת ומשמעותית למדינת ישראל", מסר השר.

על פי ההודעה, שר הביטחון עדכן את הרמטכ"ל על המינוי, ותא"ל אבראהים ייכנס לתפקידו באופן מיידי ללא תקופת חפיפה.

תפקיד המזכיר הצבאי

המזכיר הצבאי של שר הביטחון משמש כגשר מרכזי בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. התפקיד כולל תיאום פעילות שוטפת בין משרד הביטחון לצה"ל, ליווי ישיבות מטה והכנת חומרי רקע למקבלי ההחלטות.

המינוי מגיע בתקופה ביטחונית מורכבת, כאשר מערכת הביטחון מתמודדת עם אתגרים בזירות מרובות. ניסיונו הרב של תא"ל אבראהים בתפקידי פיקוד ובניהול מורכב צפוי לסייע בתפקידו החדש.