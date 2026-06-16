עיתונאי האדי חוטיט נפגע -לטענתו ( צילום: מסך )

במהלך דיווח מהעיירה כפר תבנית שבדרום לבנון, תיעד העיתונאי האדי חוטיט, כתב של הרשת האיראנית "פרס טי-וי" (Press TV), את המציאות הקשה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל. חוטיט עמד מול המצלמה כשהוא לובש אפוד עיתונות מזוהה, אך לפתע האירוע קיבל תפנית.

בסרטון נשמע חוטיט מתאר את המתרחש סביבו שניות לפני הפגיעה: "האזור שמאחורי, כפי שאתם יכולים לראות, ישנה פעילות כבדה של רחפנים בסביבה... וכמובן שההרס, כמות ההרס חזקה מאוד. הישראלים אכן ניסו להשמיד את האזור כולו". לפתע, בשיא הדיווח, פגעו בו רסיסים. התיעוד מראה את רגע הפגיעה שבו נפצע חוטיט בכף רגלו. על פי דיווחים בלבנון, הפגיעה נגרמה כתוצאה מפגז של צה"ל שנחת בסמוך אליו או כתוצאה מתקיפת רחפן.

עיתונאי האדי חוטיט נפגע ( צילום: רשתות ערביות )

האירוע התרחש ביום שני האחרון, יממה בלבד לאחר הדיווחים על הסכמות מדיניות בין איראן לארה"ב לסיום הלחימה. למרות זאת, השטח נותר זירת קרב פעילה. חוטיט פונה לבית החולים בנבטיה, שם עבר ניתוח להוצאת הרסיסים מכף רגלו.

חשוב לציין כי כלל התיאורים מבוססים על טענותיו של הכתב ומקורות לבנוניים בלבד. מדובר ברשת תקשורת איראנית המציגה קו ביקורתי חריף נגד פעילות ישראל באזור.