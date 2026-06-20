שוב בשורות איוב מדרום לבנון: סמ"ר ליאב כבביה הי"ד נפל בקרבות

סמ"ר ליאב כבביה הי"ד ( צילום: דו"צ )

דובר צה"ל התיר הערב (מוצאי שבת) לפרסום את שמו של סמ"ר ליאב כבביה הי"ד, בן 20 מהוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל' (401), שנפל בקרבות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. משפחת הנופל עודכנה על ידי קציני צה"ל.

באירוע הקשה בו נפל סמ"ר כבביה ז"ל, נפלו גם סמ"ר יואב קליין ז"ל, סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום. מדובר באחד האירועים הקשים ביותר בלחימה בדרום לבנון בימים האחרונים.

סמ״ר יואב קליין הי"דה ורס״ל ניר בן ארי הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

נפילתו של סמ"ר כבביה ז"ל מגיעה על רקע המשך הלחימה העזה בדרום לבנון, בעת שכוחות צה"ל ממשיכים לפעול נגד תשתיות הטרור של ארגון חיזבאללה. הקרבות מתנהלים במקביל לדיונים המדיניים על הפסקת אש אפשרית, כאשר בצה"ל מביעים התנגדות להפסקת האש בשלב זה. מקרון טוען: זו הסיבה שטראמפ שינה את יחסו לנתניהו יוסי נכטיגל | 19.06.26 כזכור, ביום שישי האחרון התיר דובר צה"ל לפרסם את דבר נפילתו של מפקד גדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל', סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל, בן 32 מבית השיטה, שנפל בקרב יחד עם שלושת חברי צוות הטנק שלו. במוצאי שבת הותר לפרסום את שמותיהם של סמ"ר יואב קליין הי"ד מהרצליה ורס"ל ניר בן ארי הי"ד מכרם מהר"ל, ששניהם נפלו בקרבות נפרדים בדרום לבנון.

תיעוד פעילות כוחות צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

רקע מורכב לנפילה

נפילתם של הלוחמים מתרחשת בתקופה רגישה במיוחד, כאשר הנהגה הפוליטית דנה בהסכמות אפשריות להפסקת אש. על פי דיווחים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הורו לכוחות בשטח לנצור את האש, צעד שעורר כעס בקרב לוחמים רבים.

כתב הצבא יוסי יהושוע דיווח כי ההנחיה ירדה ללוחמים בשעות אחר הצהריים, בעוד כוחות צה"ל נמצאים ממש ליד אחת המפקדות החשובות של חיזבאללה באזור הליטני. "צה"ל מתנגד להפסקת האש הזו", הבהיר יהושוע. "מדובר במפקדה ששם משגרים את הקטבמים, את הרחפנים, את טילי הנ"ט - זה מרכז העצבים של חיזבאללה באותו מרחב".

לוחמים בשטח מביעים תסכול רב מההנחיה. "יש כעס רב בקרב הלוחמים. הם חשים שקשרו להם את הידיים. הם לא יכולים להילחם כמו שהם רוצים וצריכים. זה גם מסכן אותם", הסביר כתב הצבא. הבעיה המרכזית היא שצה"ל כמכונת מלחמה שכוללת את חיל האוויר ויכולות אש מתקדמות - לא פועלת באותו מרחב במלוא עוצמתה.

יהא זכרו ברוך.