שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים אמש (יום שני) פגישה עם ראשי הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון במטה הקריה בתל אביב. הפגישה התקיימה על רקע הסערה שפרצה בעקבות ריאיון שהעניק השר לערוץ 14, שבו נתפסו דבריו כהדחה פומבית של מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט.

במהלך הפגישה, שעסקה בחיזוק ההתיישבות ובמאבק בטרור הפלסטיני, הבהיר השר כי האלוף בלוט "מבצע את תפקידו היטב" וכי הוא "מגבה ומחזק את מפקדי וחיילי צה"ל". בהמשך הערב נפגש כ"ץ גם עם ראש הממשלה ועם הרמטכ"ל, שביקש להבין מדוע הודיע השר על החלפת האלוף בשידור חי. הרמטכ"ל הבהיר לאלוף בלוט כי הוא מגבה אותו. ההודעה המשותפת שפורסמה בסיום הפגישה עם ראשי הרשויות מהווה למעשה תיקון מסלול, לאחר שהשר ספג ביקורת חריפה מכיוונים שונים על הצורה שבה הכריז על מינויו של האלוף דדו בר כליפא לתפקיד מפקד פיקוד המרכז.

בפגישה השתתפו מספר ראשי רשויות בכירים מיהודה ושומרון, ביניהם יו"ר מועצת יש"ע וראש המועצה האזורית בנימין ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ראש עיריית מעלה אדומים גיא יפרח, ונציגים נוספים מרחבי האזור. על פי ההודעה המשותפת, הביעו ראשי הרשויות הערכה רבה לשר הביטחון וחיזקו אותו על מדיניותו הביטחונית.

שר הביטחון הדגיש בפגישה כי "צה"ל פועל בהתאם למדיניות הממשלה", וכי האלוף בלוט "לא הודח" כפי שנטען בחלק מהפרסומים. השר הוסיף במפורש כי "האלוף בלוט ממלא היטב את תפקידו ואין ביניהם כל מחלוקת". דברים אלה באים לתקן את הרושם שנוצר בעקבות הריאיון בערוץ 14, שבו נראה היה כי השר מבשר על החלפה קרובה של מפקד הפיקוד.

במהלך הפגישה הוצגו ההישגים הביטחוניים וההתיישבותיים שהושגו בתקופת כהונתו של כ"ץ כשר ביטחון. ראשי הרשויות שיבחו את "מהפכת ההתיישבות" שמוביל השר בגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובכלל זה ההכרה ב-104 יישובים חדשים וב-160 חוות חקלאיות, החזרת בסיסי צה"ל לצפון השומרון, והקמת מכינות וגרעיני נח"ל בבקעת הירדן.

כמו כן הודגשה הפעילות ההתקפית במחנות הטרור בג'נין, טולכרם ונור א-שמס, שהביאה לפי הנתונים שהוצגו להפחתה דרמטית של כ-80 אחוז באירועי הטרור. ביטול צווי המעצר המנהליים נגד מתיישבים זכה אף הוא לשבחים מצד ראשי הרשויות.