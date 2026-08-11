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הריסת בית המחבל מפיגוע כפר תל

כוחות הביטחון שפעלו הלילה במרחב כפר תל באיו"ש - הרסו את ביתו של המחבל הנתעב שביצע לפני כשבועיים וחצי את פיגוע הירי בו נפלו רס"ן יובל עזרא וסרן (מיל') בניהו מלט הי"ד | צפו בתיעוד הפיצוץ (צבא וביטחון)

תיעוד מהריסת בית המחבל
תיעוד מהריסת בית המחבל| צילום: צילום: דובר צה"ל

ממחטיבת שומרון, יחידת יהל"ם ולוחמי מג"ב איו"ש, שפעלו הלילה (שני) באזור הכפר הפלסטיני תל, הרסו את ביתו של המחבל שביצע לפני כשבועיים וחצי את פיגוע הירי הקטלני, לאחר שחטף את נשקו של אחד הלוחמים.

בפיגוע הירי, שהתרחש במהלך סיור כוחות הביטחון באזור, נהרגו רס"ן יובל עזרא ז"ל וסרן (מיל') בניהו מלט הי"ד.

דובר צה"ל מסר בעקבות הפעילות כי צה"ל ימשיך לפעול באופן יזום והתקפי לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון, ולמצות את הדין עם מחבלים שפעלו לפגיעה באזרחי מדינת ישראל.

הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
הריסת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)
צה"לפיגוע יריהריסת בתי מחבליםכפר תל

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