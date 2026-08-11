הריסת בית המחבל מפיגוע כפר תל

תיעוד מהריסת בית המחבל - צילום: דובר צה"ל תיעוד מהריסת בית המחבל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:27

כוחות צה"ל ממחטיבת שומרון, יחידת יהל"ם ולוחמי מג"ב איו"ש, שפעלו הלילה (שני) באזור הכפר הפלסטיני תל, הרסו את ביתו של המחבל שביצע לפני כשבועיים וחצי את פיגוע הירי הקטלני, לאחר שחטף את נשקו של אחד הלוחמים.

ראש הממשלה חושף: ישראל מתכננת מטוס קרב משלה אליהו לוי | 05.08.26

בפיגוע הירי, שהתרחש במהלך סיור כוחות הביטחון באזור, נהרגו רס"ן יובל עזרא ז"ל וסרן (מיל') בניהו מלט הי"ד. דובר צה"ל מסר בעקבות הפעילות כי צה"ל ימשיך לפעול באופן יזום והתקפי לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון, ולמצות את הדין עם מחבלים שפעלו לפגיעה באזרחי מדינת ישראל.

הריסת בית המחבל ( צילום: דובר צה"ל )

הריסת בית המחבל ( צילום: דובר צה"ל )

הריסת בית המחבל ( צילום: דובר צה"ל )

הריסת בית המחבל ( צילום: דובר צה"ל )