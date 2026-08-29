כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ביצעו פעולה מבצעית מדויקת בצפון רצועת עזה, שבמהלכה חוסלו שני מחבלים בכירים: האני עבד אלחי פחרי מזלום, שכיהן כמפקד פלגת נוח'בה, וחסן זידאן חסן דירי, צלף מרכזי בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. החיסול בוצע בהכוונה מודיעינית מדויקת.

מגורמי הביטחון נמסר כי שני המחבלים שימשו כזרוע מבצעית של הארגון, והפעילו רשת נרחבת של סחר ואספקת אמצעי לחימה למחבלי חמאס ברחבי הרצועה. בשבועות האחרונים פעלו השניים באופן אקטיבי לקידום מתווי טרור מתוחכמים כנגד כוחות צה"ל הפועלים באזור וכנגד אזרחי מדינת ישראל, תוך ניצול המרחב והפרה שיטתית של הפסקת האש המוסכמת.

גורמי הביטחון בפיקוד הדרום הבהירו כי התקיפה בוצעה כיעד מבצעי להסרת איום מיידי. "המחבלים היוו איום ישיר על כוחות צה"ל ועל אזרחי ישראל", נמסר מגורמי הביטחון. "פעילותם המתמשכת והפרות הפסקת האש השיטתיות שביצעו הפכו אותם ליעדים בעדיפות גבוהה לחיסול".

על פי הממצאים המודיעיניים, מזלום, בתפקידו כמפקד פלגת הנוח'בה, היה אחראי לתיאום פעילות טרור רחבת היקף בצפון הרצועה. דירי, הצלף הבכיר, שימש כמדריך ומפעיל של תאי טרור נוספים והיה מעורב בניסיונות תקיפה כנגד כוחות הביטחון. שני המחבלים ניצלו באופן שיטתי את התשתית האזרחית ברצועה כמחסה ומסווה לפעילותם הטרוריסטית.

רשת מתוחכמת לאספקת נשק

מהפרטים שנחשפו עולה כי השניים הפעילו רשת מתוחכמת לאספקת אמצעי לחימה למחבלי חמאס ברצועה. הרשת כללה מסלולי הברחה, נקודות אחסון ותאי הפצה שפעלו באופן שיטתי גם במהלך תקופת הפסקת האש. על פי הערכות גורמי המודיעין, הרשת סיפקה אמצעי לחימה לעשרות מחבלים בצפון הרצועה במהלך החודשים האחרונים.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום נותרים ערוכים ופרוסים במרחב בהתאם להסכמים, ונחושים להמשיך ולפעול נגד כל ניסיון לפגוע בביטחון המדינה או להפר את השקט בגבול. "נמשיך לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי", הבהירו בפיקוד הדרום.

שורת פעולות ממוקדות ברצועה

החיסול הכפול מצטרף לשורה של פעולות ממוקדות שביצע צה"ל בימים האחרונים כנגד מחבלי חמאס ברצועת עזה. בשבוע האחרון חוסל בג'נין קייס ביטאוי, בכיר חמאס במחנה הפליטים, ובמקביל חוסלו בחאן יונס שומר הראש של סינוואר ומחבל נוח'בה נוסף שהשתתפו בפשיטה על מחנה רעים בטבח ה-7 באוקטובר.

מערכת הביטחון ממשיכה לפעול באופן אינטנסיבי להסרת תשתיות טרור ברצועה ולמניעת ניסיונות של ארגון הטרור חמאס לשקם את יכולותיו המבצעיות. גורמי הביטחון מדגישים כי הפעילות תימשך כל עוד קיים איום על כוחות צה"ל ועל אזרחי ישראל.