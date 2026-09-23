קבוצת האקרים הבינלאומית ShinyHunters מודיעה על פריצה חמורה למערכות הבולשת הפדרלית האמריקאית (FBI), ולטענתה הצליחה להשיג מידע רגיש ביותר על אלפי עובדי הארגון, לשעבר ובהווה.

קבוצת ShinyHunters היא ארגון פשיעת סייבר בינלאומי הפועל משנת 2019, והיא נחשבת לאחת מקבוצות ההאקרים המובילות בעולם בתחום פריצה למאגרי מידע. הקבוצה פועלת בעיקר למטרות רווח כספי ולצורך סחיטה באיומים.

בדיקה שערכה סוכנות הידיעות רויטרס העלתה כי קובץ שפרסמה הקבוצה כולל כ-5,000 רשומות עם פרטים אישיים מלאים: שמות מלאים, כתובות מגורים, מספרי טלפון, תאריכי לידה, מספרי ביטוח לאומי ופרטי אנשי קשר לשעת חירום. לצד אלה מופיע גם מידע על תפקידים ויחידות ארגוניות שבהן משרתים העובדים.

בין הנתונים שנחשפו מופיעים פרטי עובדים המשרתים ביחידות רגישות במיוחד: יחידות העוסקות בנושאים הקשורים לסין, רוסיה, איראן וחיזבאללה, וכן בתחומי סייבר, מעקבים ומודיעין אנושי.

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"רק חלק קטן"

ההאקרים טוענים כי המידע שפורסם עד כה מהווה רק חלק קטן ממאגר עצום בהיקף של שניים עד שלושה טרה-בייטים שנמצא ברשותם. לדבריהם, המאגר המלא כולל גם מידע נוסף על תהליכי גיוס ובדיקות רקע שעוברים מועמדים לעבודה בארגון, חוזים פנימיים ונתונים רפואיים רגישים של סוכנים.

אריק אוניל, שכיהן בעבר כאיש מודיעין נגדי ב-FBI, הגדיר את המידע שנחשף כ"מכרה זהב לשירותי מודיעין זרים". לדבריו, "סין תהיה מעוניינת מאוד לדעת מי הם האנשים שפועלים נגדה". עם זאת, אוניל הזהיר כי בשלב זה מוקדם מדי לקבוע איזה מידע נוסף באמת נמצא בידי קבוצת ההאקרים.

ה-FBI מסר בתגובה כי הוא מודע לטענות קבוצת הסייבר בדבר פריצה לפורטל הגיוס FBIJobs.gov, וכי נבדקת כעת האפשרות שאכן נפגע מידע אישי של עובדי הבולשת. "הסיבה לפריצה עדיין אינה ידועה", נמסר מהארגון, שהוסיף כי הוא "חוקר את העניין באופן פעיל ואינטנסיבי".