בבלי
במרכז בורו פארק

רחובות שלמים נסגרו | אלפים נהרו למעמד ההדלקה של האדמו"ר מבאבוב 45 • צפו 

תיעוד ענק מליל ל"ג בעומר בשכונת בורו פארק, רחובות שלמים נסגרו לקראת המעמד הענק בחצר הקודש באבוב 45 שסחף אלפים • הנהגת האדמו"ר שהפכה לאחת ההדלקות המרכזיות בארה"ב • ההמונים שנהרו מכל רחבי ארה"ב והשירה שפרצה עם עלות הלהבה • צפו בגלריה (חסידים)

ל"ג בעומר בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)

אין כל ספק כי אחת ההדלקות הגדולות והמרשימות ביותר בארצות הברית נערכת בחצר הקודש באבוב 45. המעמד, שהפך בשנים האחרונות למסורת קבועה בראשות האדמו"ר, מושך אליו לא רק את אלפי חסידי החצר, אלא המוני יהודים מכל רחבי ניו יורק נוהרים לחזות באש הקודש.

רחובותיה המרכזיים של בורו פארק, הסמוכים למרכז החסידות, נסגרו לתנועה כדי לאפשר את הקמתן של הגלריות לרווחת קהל האלפים. עם עלות הלהבה על ידי האדמו"ר, פרץ הקהל בשירה אדירה של "לכבוד התנא האלוקי", כאשר הרבי מעודד את השירה ומלהיב את לבבות החסידים.

המעמד האדיר נמשך שעות ארוכות לתוך הלילה בריקודים ובשירי כיסופים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי.

ל"ג בעומר בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
