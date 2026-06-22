600 מיליון שקלים בסכנה: האוצר נלחם נגד ראש העיר

דרמה תקציבית מתגלגלת בימים אלו בין משרד האוצר לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ', סביב הצעת חוק שתעניק הטבות מס משמעותיות לתושבי בירת הנגב. סיעת הליכוד צפויה לקדם את החקיקה, שעלותה השנתית מוערכת בכ-600 מיליון שקלים, אך הדרג המקצועי באוצר מתנגד בתוקף למהלך.

המהלך מהווה הישג עבור דנילוביץ', שפעל באופן אינטנסיבי להשבת ההטבות שנשללו מהעיר בעבר. ראש העיר תיאם את הצעד עם ראש הממשלה, שנענה לבקשה ופעל לקיים את הבטחתו בעניין. ההצעה זוכה לתמיכה גם בקרב חלק מחברי האופוזיציה, על רקע צעדים דומים שהובילה הקואליציה בשבועות האחרונים.

גל הטבות מס ברחבי הארץ

הצעת החוק לבאר שבע מצטרפת לשורה של יוזמות דומות שאושרו לאחרונה. מליאת הכנסת אישרה לאחרונה הטבות מס ליישובי קו העימות ביהודה ושומרון, במהלך שזכה לתמיכה קואליציונית רחבה. במקביל, אושרו הטבות מס לנוף הגליל, לאשקלון ולהתיישבות.

ועדת הכספים צפויה לדון גם ביוזמה נוספת להענקת הטבות מס ליישובי רמת הגולן. המגמה משקפת לחץ הולך וגובר מצד רשויות מקומיות לקבלת תמריצים כלכליים, על רקע הקשיים הביטחוניים והכלכליים שחלו בשנה האחרונה.

התנגדות נחרצת של הדרג המקצועי

חרף ההסכמות בדרג הנבחר, המהלך נתקל בהתנגדות מצד פקידי משרד האוצר. במסמך עמדה שחובר על ידי רשות המיסים ואגף הכלכלן הראשי, והועבר ליועץ המשפטי של המשרד, הציג הדרג המקצועי מספר הסתייגויות חמורות מקידום החוק.

הפקידים טוענים כי מחקרים קודמים מראים שההטבות אינן מהוות תמריץ משמעותי למשיכת תושבים חדשים, אלא מוענקות בעיקר לתושבים הוותיקים שממילא מתגוררים בעיר. כמו כן, הם מציינים כי במבנה הנוכחי ההטבה מיטיבה בעיקר עם שכבות מבוססות, שכן גובה הטבת המס עולה ככל שההכנסה גבוהה יותר.

באוצר מזהירים כי מתן הטבה לעיר מטרופולינית גדולה כבאר שבע עלול להחליש את התמריץ של תושבים לעבור ליישובים קטנים יותר בפריפריה, עבורם נועד כלי זה במקור. הם מדגישים כי הממשלה כבר אישרה לאחרונה תוכנית ממשלתית רחבה לחיזוק באר שבע, בעלות של 1.16 מיליארד שקלים.

משמעויות תקציביות חריגות

העלות השנתית של 600 מיליון שקלים אינה מלווה במקור תקציבי מוגדר. לטענת האוצר, הדבר מנוגד לחוק יסודות התקציב ומחייב את הממשלה להתנגד למהלך, במיוחד בתקופה בה התקציב מזנק ממילא בשל הוצאות ביטחון ושיקום.

במשרד האוצר מביעים חשש נוסף כי למרות שההטבה מוגדרת כהוראת שעה מוגבלת לשלוש שנים, ניסיון העבר מוכיח כי קשה מאוד לבטל הטבות מסוג זה לאחר אישורן. כמו כן, קיים חשש שאישור המהלך יעודד לחצים דומים מצד רשויות נוספות.

עם זאת, ולמרות ההתנגדות הנחרצת של הדרג המקצועי באוצר, על פי ההערכות במערכת הפוליטית החלטתם המשותפת של ראש הממשלה וראש העיר תצא לפועל, והצעת החוק צפויה להתקדם ולהגיע לאישור בימים הקרובים.