לראשונה בהיסטוריה: נשיא סומלילנד יגיע מחר לביקור רשמי בישראל

אירוע היסטורי ייערך מחר (ראשון) בבית הנשיא בירושלים: לראשונה מאז כינון היחסים הדיפלומטיים בין המדינות, יגיע נשיא סומלילנד עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה לביקור רשמי בישראל. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל יארחו את הנשיא ורעייתו פארדוסה מוחמד רובלה בטקס קבלת פנים רשמי, שיתקיים בשעה 11:30.

הביקור מגיע כחמישה חודשים לאחר שישראל הפכה למדינה הראשונה בעולם שמכירה רשמית בסומלילנד כמדינה עצמאית, ומהווה המשך ישיר להתקרבות המדינית שהחלה במגעים חשאיים בקיץ 2025. על פי הנמסר, הנשיא יתקבל יחד עם המשלחת הבכירה המלווה אותו, ולאחר טקס קבלת הפנים יקיימו שני הנשיאים פגישה מדינית שבסיומה ימסרו הצהרות לתקשורת.

כזכור, בחודש פברואר האחרון התקבל שגריר סומלילנד הראשון בישראל, ד"ר מוחמד האג'י, בבית הנשיא והגיש את כתב ההאמנה שלו לנשיא הרצוג. השגריר הצהיר אז כי נשיא סומלילנד צפוי להגיע בקרוב לביקור רשמי בישראל, והדגיש כי מדובר בשותפות אסטרטגית שתקיף תחומים רבים.

השגריר האג'י פירט בעבר כי מערכת היחסים בין המדינות תכלול שיתוף פעולה בתחומי הביטחון, האנרגיה, המדע והחקלאות. לדבריו, תושבי סומלילנד מעריכים מאוד את העובדה שישראל הייתה המדינה הראשונה שהכירה בסומלילנד הן ב-1960 והן כעת, לאחר 35 שנות עצמאות וריבונות.

נשיא סומלילנד, עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה, הידוע בכינויו "אירו", הוא דמות מרכזית בהיסטוריה של המדינה. בשנת 1991, כשסומליה קרסה אל תוך מלחמת אזרחים, כיהן כשגריר בפועל במוסקבה והפך את השגרירות למשימת הצלה אנושית, כשהציל אלפי פליטים סומלים. לאחר מכן שימש בתפקידים דיפלומטיים בכירים ובשנת 2024 נבחר לנשיא המדינה.

ההכרה הישראלית בסומלילנד הגיעה לאחר חודשים של מגעים חשאיים. בקיץ 2025 הגיע הנשיא לביקור סודי בישראל, שם נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער ובכירי מערכת הביטחון. בשיחות אלו הניח את התשתית לברית אסטרטגית, והצהיר כי סומלילנד תצטרף ל"הסכמי אברהם".

מצד ישראל, ממשלת ישראל מינתה את מיכאל לוטם, דיפלומט ותיק ומומחה לאפריקה, לתפקיד שגריר ישראל הראשון לסומלילנד. לוטם, שכיהן בעבר כשגריר בקניה, אזרבייג'ן וקזחסטן, החל את תפקידו כשגריר לא תושב ובכך השלים את חילופי השגרירים בין שתי המדינות.

הביקור המתוכנן למחר צפוי להוות אבן דרך נוספת בחיזוק הקשרים בין ישראל לסומלילנד, ולהניח תשתית מעשית לשיתוף הפעולה האסטרטגי שהוכרז.