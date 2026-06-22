דריכות ברחובות לקראת מחר (שלישי): בעוד שר הביטחון ישראל כ"ץ צפוי להגיע לביקור רשמי בעיר, ועד עובדי העירייה הכריז על שביתה כללית, בטענה לפגיעה בזכויות העובדים, אי העברת תקציב ועד העובדים וקידום מהלכים חד צדדיים מצד הנהלת העירייה.

כעת מתקיים בבית הדין לעבודה דיון בבקשת העירייה להוציא צו מניעה לשביתה, כאשר ההכרעה צפויה להתקבל בקרוב ותקבע האם העירייה תפעל כסדרה או שתושבת. העיתוי רגיש במיוחד, שכן הביקור המתוכנן של שר הביטחון צפוי לכלול סיור בעיר וישיבה מקצועית בעירייה.

סערת השבת ברקע

ברקע ממשיכה גם סערת השבת ברחובות, לאחר החלטת ראש העיר מתן דיל לאפשר את המשך פתיחתם של בתי העסק ברחוב הרצל בשבת. מי שהתייחס לכך בסוף השבוע היה נציג דגל התורה בעירייה, אפי בן גד, שכתב: "אלו ימים שמי שכבוד השבת יקר לו שותק. נושך שפתיים ושותק. פועל היכן שצריך ובפרהסיא שותק", והוסיף כי הנציגים החרדים ממשיכים לפעול בנושא על פי הוראת רבותיהם.

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בשיחה עם 'בבלי' תקפו תושבים את התנהלות העירייה וטענו כי "במקום לעסוק במשבר מול העובדים ובסערת חילולי השבת בעיר, הנהלת העירייה עסוקה בכיבוי שריפות. אם תהיה שביתה ביום ביקורו של שר הביטחון זו תהיה מבוכה גדולה לעיר".

חסימת חנייתו של ראש העיר

במסגרת המאבק, חסמו בשעות האחרונות אנשי ועד העובדים את חנייתו של ראש העיר מתן דיל באמצעות צמיגים, במחאה על שורת צעדים שנקטה ההנהלה. ל'בבלי' נודע כי אחד הנושאים המרכזיים שמעורר זעם בקרב העובדים הוא ההחלטה לשנות את הסדרי הרכב הצמוד של מנהלי אגפים ובעלי תפקידים בעירייה.

על פי הנמסר, במקום לקחת את הרכב לביתם בסיום יום העבודה, הם נדרשים כעת להחנות אותו בחניון העירייה. לטענת העובדים, מדובר בפגיעה משמעותית בתנאי העבודה וביחס כלפי עובדי העירייה, שהצטרפה לשורת מחלוקות נוספות בין הוועד להנהלה.

דירוג אחרון בסקר פעילי ליכוד

ברקע העימות עם העובדים, סערת השבת והאיום בשביתה, ראש העיר מתן דיל מתמודד גם עם אתגר פוליטי. בסקר שפורסם בקרב פעילי ליכוד דורג דיל במקום האחרון מבין חמשת ראשי הרשויות שהופיעו בסקר, נתון שממחיש את התקופה המורכבת שעוברת על ראש העיר ואת הביקורת הגוברת כלפי התנהלותו בתקופה האחרונה.

תגובת העירייה: "לא ניכנע להפעלת לחצים"

עיריית רחובות הגיבה להכרזת השביתה בהודעה חריפה: "מה שהיה לא יהיה עוד – עיריית רחובות לא תיכנע להפעלת לחצים על חשבון העובדים. עיריית רחובות והעומד בראשה מובילים בשנתיים האחרונות מדיניות ברורה של ניהול תקין, שקיפות ואחריות ציבורית".

העירייה הבהירה כי "במסגרת זו חודדו הנהלים, הוגברו מנגנוני הבקרה והפיקוח, והוטמעו סטנדרטים מחמירים יותר בניהול משאבי הציבור ובשימוש בכספי העירייה. האחריות לכספי הציבור ולכספים המיועדים לעובדות ולעובדי העירייה אינה נתונה למשא ומתן".

לגבי טענות ועד העובדים, מסרה העירייה: "בניגוד מוחלט לטענות שהועלו על ידי יו"ר ועד העובדים, העירייה לא סירבה להעביר את תקציב רווחת העובדים. לאחר שהועברו 1.5 מיליון ש"ח לטובת תלושי חג הפסח, הבהירה העירייה פעם אחר פעם כי היא נכונה להעביר גם את יתרת התקציב שאושרה, בכפוף לוודאות כי הכספים המיועדים לעובדים ישמשו בפועל לרווחת העובדים".

העירייה הוסיפה כי "לצערנו, ועד העובדים בוחר לנקוט בשביתה בשירותים העירוניים, תוך פגיעה ישירה בתושבות ותושבי רחובות, בעובדי העירייה ובשירות הציבורי. עיריית רחובות תמשיך לפעול בנחישות, בשקיפות ובאחריות למען עובדיה ותושביה".