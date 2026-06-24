נערכים למלחמה הבאה? זק"א ופיקוד העורף נפגשו להפקת לקחים

המפגש של זק"א ופיקוד העורף ( צילום: ליאן ארליך - דובר צה"ל, דוברות זק"א )

יום עיון מקצועי משותף נערך השבוע במרלו"ג של זק"א, לבכירי מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף ולמפקדי זק"א ממחוז ירושלים ומחוז מרכז, במטרה לחזק את ההיכרות האישית בין המפקדים והצוותים, להעמיק את שיתוף הפעולה וליצור ממשקי עבודה יעילים יותר, שיסייעו בעת פעילות משותפת בשטח ובאירועי חירום.

במהלך יום העיון הוצגו היכולות המבצעיות של שני הארגונים, המבנה הארגוני של המחוז ונהלי העבודה המבצעיים, לצד סקירה שהעניק סמנכ"ל המבצעים חיים וינגרטן על פעילות זק"א בזירות החירום ועל שיתוף הפעולה המתמשך בין הארגונים בשגרה ובחירום. המשתתפים נחשפו לסקירות מקצועיות, למדו על האתגרים המבצעיים השונים וקיימו שיח משותף שנועד לחזק את שיתוף הפעולה והתיאום בין הגורמים. במהלך המפגש הודגשה החשיבות הרבה של שילוב הכוחות בין זק"א לפיקוד העורף, מתוך מחויבות משותפת להצלת חיים, למתן סיוע לאזרחים ולמתן מענה מהיר ומקצועי בשגרה ובמצבי חירום.

המפגש של זק"א ופיקוד העורף ( צילום: ליאן ארליך - דובר צה"ל, דוברות זק"א )

המפגש של זק"א ופיקוד העורף ( צילום: ליאן ארליך - דובר צה"ל, דוברות זק"א )

בין המשתתפים מטעם פיקוד העורף: אל"ם אוהד מויאל, מפקד מחוז ירושלים והמרכז, אל"ם אלי קינסברג מח"ז במיל', אל"ם מיכאל גלינסקי, רמ"ט המחוז, סא"ל במיל' מעיין יעקב, מפקדת מכלול משא"ן, רס"ן הרב שלומי מטות, רב המחוז, רס"ן יוני ברנפלד, סגן רב המחוז, קציני ורבני הגדודים של המחוז ועשרות קציני ורבני המחוזות בפקע"ר.

מטעם זק"א השתתפו מנכ"ל זק"א דובי ויסנשטרן, סמנכ"ל המבצעים חיים וינגרטן, לצד עשרות מפקדי מחוזות, מרחבים וראשי צוותים ממחוז ירושלים וממחוז מרכז, בהם, מפקד מחוז ירושלים בנצי אוירינג, מפקד מחוז מרכז משה גמרו, קמב"ץ מחוז מרכז יהודה מרקוס, מפקד מרחב שפלה מנדי חביב, מפקד זק"א בית שמש אברימי קאפ, ר"צ זק"א במחוז ירושלים אלי פולק המשמש כמשנה למנכ"ל 'איחוד הצלה', סגני מפקדים וראשי הצוותים.

המפגש של זק"א ופיקוד העורף ( צילום: ליאן ארליך - דובר צה"ל, דוברות זק"א )

מנכ"ל זק"א דובי ויסנשטרן אמר כי "שיתוף הפעולה בין זק"א לפיקוד העורף הוא נכס משמעותי בשעת חירום. ההיכרות האישית והעבודה המשותפת עוד לפני האירוע מאפשרות לנו לפעול במהירות, בתיאום וביעילות ברגעי האמת".

אל"ם אוהד מויאל, מפקד מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף, אמר כי "החיבור בין פיקוד העורף לזק"א מבוסס על שנים של עשייה משותפת בשטח. יום העיון נועד להעמיק את ההיכרות בין המפקדים והצוותים, לחזק את שיתוף הפעולה ולהבטיח שבשעת חירום נפעל יחד בצורה המקצועית, המהירה והמיטבית ביותר למען אזרחי ישראל".