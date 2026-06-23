נחשף מסמך השנאה של המחבל: 104 עמודים של אנטישמיות

פרטים מזעזעים נחשפו מעולמו האידיאולוגי של המחבל שביצע את פיגוע הירי הקטלני סמוך למרכז חב"ד בשכונת קוט-דה-נז במונטריאול. על פי פרסומים בכלי התקשורת בקנדה, החשוד השאיר מאחוריו מניפסט מפורט המשתרע על פני 104 עמודים, המגולל את תפיסותיו החברתיות, הפוליטיות והאישיות.

האירוע הקשה התרחש כאשר כוחות המשטרה הוזעקו לאזור בעקבות דיווחים על קולות נפץ ליד מלון מקומי בשכונה המאופיינת בריכוז גבוה של תושבים יהודים. במהלך חילופי האש שהתפתחו במקום, נהרג השוטר מוחמד למין בנרדואן ושוטר נוסף נפצע. באירוע נרצח גם מיכאל מזרחי הי"ד, בן קהילת חב"ד המקומית, שנפגע במהלך הקרב בזירה.

תכנים אנטישמיים קשים

מניתוח המסמך שהותיר אחריו היורה עולה כי הוא ספוג בתיאוריות קונספירציה ובתכנים אנטישמיים קשים נגד יהודים וציונים. המחבל מטיח האשמות בדבר שליטה יהודית במוקדי השפעה וכוח במדינות המערב, ומפנה אצבע מאשימה כלפי מוסדות פיננסיים, פוליטיים וכלי תקשורת. גופי התקשורת בקנדה הדגישו כי חלק ניכר מהמניפסט עוסק בנושאים אלו.

לצד השנאה ליהודים, הטקסט משלב אידיאולוגיה קומוניסטית ועמדות אנטי-קפיטליסטיות רדיקליות. המחבל תוקף בחריפות את המבנה הכלכלי המערבי, ומאשים אותו ביצירת פערים חברתיים וניכור. כמו כן, הוא מביע בוז עמוק לחברה המודרנית ומציג עמדות קיצוניות בנושאי תרבות וחברה.

המשטרה נמנעת מהצהרה רשמית

בשלב זה, משטרת מונטריאול עדיין נמנעת מלהצהיר באופן רשמי על המניע המרכזי לפיגוע. עם זאת, חשיפת מסמך העמדות של החשוד מספקת הצצה ברורה לתפיסת עולם עמוסת שנאה, המשלבת קיצוניות פוליטית, אנטישמיות מובהקת ותחושת זרות עמוקה כלפי סביבתו.

ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, הביע זעזוע עמוק מהתקרית ושלח את תנחומיו למשפחות השכולות ולקהילה היהודית. "הזדעזעתי לשמוע כי שוטר ואזרח נהרגו ואחרים נפצעו באירוע ירי שהתרחש היום במונטריאול", מסר קרני בהודעה רשמית. "לבי עם הקורבנות, עם יקיריהם, עם כוחות ההצלה ועם קהילת קוט-דה-נז' כולה".

הרב חיים שלמה כהן, שליח הרבי ומנהל בית חב"ד 'מד"א' - מרכז דוברי עברית בשכונה, סיפר על רגעי האימה. "הפיגוע התרחש במרחק של רחוב מבית חב"ד שלנו. ברגע שהחלו להישמע יריות היינו עסוקים באמצע הכנת מנות חמות לאלפי יהודים שמקבלים אוכל כשר בכל שבוע, ולפתע הגיעו שוטרים וביקשו מכולם להסתגר במקום ולא לצאת", מסר הרב כהן.

מאמצים להבאת הנרצח לקבורה בישראל

לאחר שהתקבל האישור הרשמי על מותו של מיכאל מזרחי הי"ד, החלה היחידה הבינלאומית של זק"א לפעול מול הרשויות המקומיות, לבקשת בני משפחתו המתגוררים בישראל, לצורך שחרור גופתו והבאתו לקבורה בארץ.

מוישי בלך, מתנדב זק"א מהיחידה הבינלאומית ותושב מונטריאול, שהיה בזירה, סיפר: "אלו היו שעות ארוכות של אי ודאות. הסתובבתי יחד עם בנו של המנוח בזירה ובין הגורמים השונים כדי להבין מה על הפרק". למרבה הצער, מזרחי נורה למוות בטעות על ידי שוטרת במהלך חילופי האש, כאשר חשבה בטעות כי הוא אחד המחבלים.