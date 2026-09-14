שר החוץ וסגן ראש ממשלת פולין, רדוסלב סיקורסקי, שיגר בימים האחרונים שורת אזהרות חריפות כלפי מוסקבה, בהן טען כי לרוסיה אין כל סיכוי לשרוד עימות צבאי ישיר מול מדינות המערב. לדבריו, במקרה של התלקחות כוללת, העליונות האווירית של נאט"ו תביא לחיסול מהיר של התשתיות האסטרטגיות הרוסיות.

"לנאט"ו יש כיום כ-2,500 מטוסי קרב לעומת 300 בלבד שנותרו פעילים ברוסיה", הציג סיקורסקי את מאזן הכוחות בדברים שנשא בכינוס בקייב ובראיון לעיתון הבריטי 'הטיימס'. "זהו יתרון אווירי מוחץ שלא משאיר מקום לספק: אם נוריד את הכפפות, בתוך שישה שבועות בלבד נשמיד כליל את כל תעשיית הזיקוק של רוסיה".

השר הפולני נשען בדבריו גם על ההצלחה האוקראינית לפגוע במתקני זיקוק בתוך שטח רוסיה, והדגיש כי פעולה מתואמת של הברית הצפון-אטלנטית תשתק את הכלכלה הרוסית בפרק זמן אפסי.

"חלום מעצמת-העל התנפץ"

סיקורסקי טען כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נחל כישלון אסטרטגי בניסיונו להשיב את רוסיה לימי הזוהר של ברית המועצות. לדבריו, המלחמה באוקראינה שחקה את מוסקבה, רוקנה את מאגריה והפכה אותה למעשה למדינת חסות התלויה כמעט לחלוטין בסין.

הבכיר הפולני הוסיף כי מדינות מועצת הים הבלטי לבדן מחזיקות בתוצר מקומי ובתקציב ביטחון שבעתות שלום עולים על תקציב המלחמה הנוכחי של רוסיה. כמו כן, האשים את מוסקבה בניהול "טרור מדינתי" על אדמת אירופה שכולל ניסיונות חבלה וסיכולים ממוקדים.

סיקורסקי חשף כי רוסיה ניסתה לפוצץ רכבת נוסעים בפולין – מזימה שנכשלה ברגע האחרון בשל תקלה טכנית.

כדי לבלום את התוקפנות הרוסית, קורא שר החוץ הפולני לשינוי תפיסת ההרתעה של נאט"ו. במוקד הצעתו: תרגילים צבאיים רחבי היקף ואגרסיביים סביב מובלעת קלינינגרד – השטח הרוסי המבודד שבין פולין לליטא. המטרה, לדבריו, יצירת איום פוטנציאלי מתמיד שיאלץ את הקרמלין לפצל את כוחותיו ולהסיט חיילים מחזית אוקראינה כדי להגן על גבולותיו.

במקביל לדברים, פולין מובילה בשנה האחרונה מהלך התעצמות צבאית חסר תקדים בהיקפו, עם הקצאה של כ-5% מהתמ"ג לביטחון – השיעור הגבוה ביותר בנאט"ו – הכולל רכש נרחב של מטוסי חמקן, מסוקי קרב וטנקים חדישים.

ההתבטאויות הללו הובילו למתקפת נגד זועמת מצד משרד החוץ הרוסי. דוברת המשרד, מריה זכרובה, כינתה את דבריו של סיקורסקי "הזויים לחלוטין" וטענה כי מדובר בעדות נוספת ל"רוסופוביה חולנית שהשתלטה על מקבלי ההחלטות בוורשה". העימות הדיפלומטי החריף מגיע בצל מתיחות שיא בגבול המזרחי של הברית.