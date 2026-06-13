בעוד העולם ממתין לפרטים סופיים על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, הודיע משרד החוץ הפקיסטני לרשת אל-ג'זירה כי מחר, יום ראשון, צפוי להתקיים באיסלאמאבאד טקס חתימה של ההסכם - שייחתם מרחוק בצורה מקוונת.

ההודעה הפקיסטנית מגיעה על רקע ציפייה בינלאומית גוברת, אך באיראן עצמה התמונה נראית שונה לחלוטין. באל-ג'זירה דווח כי הטקס ייערך באיסלאמאבאד והוא ייחתם מרחוק בצורה מקוונת.

משרד החוץ בטהרן דווקא טען מוקדם יותר כי מחר לא צפוי טקס חתימה כלשהו, ואף הבהיר כי אין כל תוכנית למשלחת איראנית לצאת בימים הקרובים לז'נבה "או לכל מקום אחר". הסתירה בין ההודעות מעלה סימני שאלה לגבי מצב המשא ומתן האמיתי ומידת הקונסנזוס בין הצדדים.

דרישה איראנית חדשה: תשלום על שירותים במצר הורמוז

במקביל להתפתחויות הדיפלומטיות, איראן ממשיכה להשמיע דרישות שעשויות לעורר זעם בוושינגטון. דובר משרד החוץ האיראני איסמעיל בקאי טען בשיחה עם סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" כי במסגרת ההסכם טהרן תגבה "תשלום" על שירותים שניתנים לכאורה במצר הורמוז. מדובר בסוגיית מחלוקת מרכזית במגעים עם ארה"ב, כשזו התנגדה עד עתה נחרצות לכל גביית תשלום מספינות בנתיב הסחר האסטרטגי.

מצר הורמוז, שלפני המלחמה היה פתוח באופן חופשי לחלוטין לספינות אזרחיות ומכליות נפט, הפך לזירת מתח מרכזית. כשאיראן הודיעה על חסימת המצר עם פרוץ המלחמה היא תבעה גם בעלות עליו, וממשיכה לעשות זאת גם כעת. עד עתה היא דיברה על גביית אגרת מעבר מספינות - אגרה שהינה בלתי חוקית על פי החוק הבינלאומי שקובע חופש תנועה במעברי ים טבעיים. אך כעת היא משנה את המינוח ל"תשלום על שירותים" שלכאורה ניתנים מצדה לספינות.

גם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר אמש כי איראן תגבה "דמי שירות", והצהיר: "שירותים אלה לא יהיו עוד בחינם". הוא הוסיף שאיראן ועומאן, שנמצאת בצד השני של המצר, צפויות להכריז על מנגנון חדש לניהול התנועה במצר בקרוב. עד כה לא הייתה התייחסות לכך מהצד האמריקני, אך הדרישה הזו עשויה להוות אבן נגף משמעתית במשא ומתן.

בהודעת משרד החוץ האיראני הערב נאמר עוד כי שחרור הכספים המוקפאים של איראן על ידי ארה"ב הוא "חלק בלתי נפרד מההסכם". לדבריו, "פעילות בסיסים זרים ונוכחות צבאית באזור חייבת להיפסק. אנחנו ננקוט צעדים להתנהלות בטוחה בהורמוז, בהתאם להגנה על הביטחון הלאומי של איראן וטובת הכלל של הקהילה הבינלאומית".