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ישיבת הקבינט נקטעה 

יחתום הסכם עוד הלילה? טראמפ ונתניהו שוחחו הערב; הנשיא בפוסט: "מצר הורמוז ייפתח בקרוב"

ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו הערב | הקבינט נקטע בשל שיחתם, גם שר הביטחון שוחח עם מקבילו הגסת' | על פי הדיווחים, הנשיא עדכן בהתקדמות לחתימה על הסכם - ייתכן עוד הלילה | שר בקבינט: "האמריקאים מנסים לסיים את האירוע ולחתום כמה שיותר מהר על מזכר הבנות שימנע תגובה איראנית" | טראמפ בגל הודעות: "מצר הורמוז ייפתח בקרוב" (מדיני, בעולם)

טראמפ ונתניהו בבית הלבן

ברקע איומי איראן לתקוף את ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב שוחחו הערב (ראשון) בטלפון. הפסיק את הדיון הביטחוני-מדיני בקבינט כדי לדבר עם טראמפ. בנוסף, שר הביטחון ישראל כ"ץ שוחח עם שר המלחמה האמריקני פיט הגסת'.

על פי הדיווח של ירון אברהם בחדשת 12, בכיר המעורה בפרטים אמר כי הנשיא עדכן את ראש הממשלה על התקדמות לחתימה עם - ייתכן עוד הלילה.

על פי הדיווח, המגעים לחתימת מזכר הבנות בין ארצות הברית לאיראן הואצו בשעות האחרונות, והם מתנהלים בחסות קטארית ופקיסטנית. שר בקבינט אמר: "האמריקנים מנסים לסיים את האירוע ולחתום כמה שיותר מהר על מזכר הבנות שימנע תגובה איראנית - הקטארים הם המנוע הלוחץ מאחורי הקלעים על הצדדים".

לפי התוכנית האמריקנית, איראן תקבל הקלות שונות, בהן כסף או הטבות כלכליות. בנוסף, הממשל מציע פתיחה מיידית של המצור על מצר הורמוז, במקום הפתיחה ההדרגתית שנקבעה עד כה. זאת בתמורה לחתימה על המזכר ולנצירת האש מצד איראן.

בכירים ישראלים טוענים כי בשעות האחרונות נרשמה התקדמות ממשית בין איראן לארצות הברית לקראת חתימה. "יש התקדמות ממשית בין איראן לארצות הברית בשעות האחרונות לקראת חתימה", אמרו הבכירים.

במקביל, הנשיא טראמפ כתב ברשת Truth כי "לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, מצר הורמוז ייפתח לעסקים בקרוב מאוד".

קודם לכן כתב טראמפ כי "עסקת אובמה הייתה מסלול בטוח לנשק גרעיני עבור איראן, כולל מזומנים והכל, אחת העסקאות הגרועות והמטופשות שנעשו אי פעם על ידי ארה"ב. העסקה שלנו היא חומה בצורה שמונעת מאיראן להשיג אי פעם נשק גרעיני, ההפך המוחלט מאובמה".

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