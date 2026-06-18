בית זיקוק רוסי מותקף ( צילום: מסך )

במה שנראה כאחת הפשיטות האוויריות הגדולות ביותר על מוסקבה בשנתיים האחרונות, הצליחו כוחות אוקראינים לפגוע ישירות בבית הזיקוק "קפוטניה", הממוקם במרחק של כ-16 קילומטרים בלבד מהקרמלין.

המתקפה, שבוצעה באמצעות נחיל כטב"מים, גרמה לפיצוץ עז שהעלה פטריית עשן שחורה וגדולה לשמי העיר, כפי שתועד בסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות על ידי חשבונות מודיעין גלוי (OSINT). בית הזיקוק שנפגע נחשב לתשתית קריטית מדרגה ראשונה. נכון לשבוע שקדם לתקיפה, המתקן סיפק 40% מצריכת הבנזין וכ-50% מצריכת הסולר של מוסקבה. התיעודים מהשטח הראו שלוש תימרות עשן עולות מהמתקן, וזוהי הפעם השנייה בתוך שבוע שהמתקן סופג פגיעה ישירה, מה שהוביל להפסקת פעילותו.

בית זיקוק רוסי מותקף ( צילום: רשתות חברתיות )

היקף המתקפה תפס את תושבי מוסקבה בהפתעה מוחלטת, ובתוך זמן קצר גל של בהלה התפשט ברשתות החברתיות.

בעקבות התקיפה והשריפה שפרצה בזירה, שדות התעופה בעיר הושפעו באופן מיידי: כולל שרמטייבו, העמוס במדינה, שבו הושעו טיסות ונוסעים פונו למרחבים מוגנים.

מסוק כיבוי מסוג Ka-32 של מערך הכיבוי במוסקבה נלחם בשריפה הגדולה שפרצה בבית הזיקוק בקפוטניה, ( צילום: רשתות חברתיות )

במקביל, התנועה בכביש הטבעת של מוסקבה, בסמוך למתקן שנפגע, נעצרה כמעט לחלוטין.

הפגיעה החוזרת במתקן מוסיפה להחריף את משבר הדלק ברוסיה, שכבר מתמודדת עם מחסור הולך ומעמיק ונאלצת להרחיב את היבוא הימי כדי לייצב את האספקה.

בית זיקוק רוסי מותקף ( צילום: רשתות חברתיות )

על פי דיווחים, אוקראינה עשתה שימוש במתקפה בטילים וכטב"מים היברידיים מסוג “Bars”, המיועדים לפגיעה מדויקת בטווחים ארוכים. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי תיאר את הפעולה כ“תגובה צודקת” להפצצות הרוסיות על אתרי תרבות ודת בקייב בתחילת השבוע.

מנגד, גורמים ברוסיה המזוהים עם הקו הנוקשה קוראים להסלמה חריפה, וחלקם אף מעלים קריאות קיצוניות לבחינת צעדים גרעיניים בעקבות הפגיעה בעומק המדינה.