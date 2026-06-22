טראמפ על נתניהו ולבנון: "אפתור את זה מהר"

הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ התייחס היום (שני) להצהרות ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לנוכחות צה"ל בדרום לבנון, וציין כי "אני פותר בעיות, אני יכול לפתור בעיות מהר - כולל עם ביבי".

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע המתיחות הגוברת בין ירושלים לוושינגטון בנושא הלבנוני. כזכור, נתניהו פרסם מוקדם יותר היום הצהרה קצרה שבה הבהיר כי "ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום", וכי "אני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש".

ההצהרה של ראש הממשלה הגיעה בעקבות דיווחים על הנחיה לנצור את האש בדרום לבנון, שעוררה כעס בקרב לוחמי צה"ל. הכתב הצבאי יוסי יהושוע דיווח כי "צה"ל מתנגד להפסקת האש הזו", והוסיף כי "יש כעס רב בקרב הלוחמים. הם חשים שקשרו להם את הידיים".

במקביל, טראמפ התייחס גם למזכר ההבנות עם איראן ומסר אזהרה ברורה: "אם איראן לא תצמד למזכר ההבנות - אעשה מה שאהיה חייב לעשות". הנשיא האמריקאי הוסיף והדגיש את השינוי שחל במעמדה הצבאי של איראן: "לאיראן היה חיל אוויר עוצמתי, חיל ים עוצמתי לפני ארבעה חודשים - זה נעלם".