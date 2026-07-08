מטוסי הקרב בעימות ( צילום: משרד ההגנה הבריטי )

המתיחות הגלובלית בין המעצמות הגיעה לשיא חדש בימים האחרונים, כאשר עימות מתוח ומסוכן התרחש בלב ים נורווגיה בין כלי טיס רוסי לבין הצי המלכותי הבריטי. על פי דיווחים רשמיים שפורסמו על ידי משרד ההגנה הבריטי, מטוס סיור ימי רוסי מתקדם מדגם Tu-142, המוכר בכינויו "צייד צוללות", ביצע התקרבות מסוכנת ומאיימת לעבר נושאת המטוסים הבריטית האדירה, "הנסיך מוויילס" (HMS Prince of Wales).

האירוע התרחש בעת שקבוצת התקיפה הבריטית פעלה מול החוף הצפון-מערבי של נורווגיה, אזור בעל רגישות אסטרטגית עליונה. על פי הפרסומים, המטוס הרוסי פעל בצורה פרובוקטיבית, ביצע טיסות בגובה נמוך מעל האניה הבריטית, ותימרן בצורה שתוארה על ידי הבריטים כ"לא בטוחה ולא מקצועית".

מתיחות מול רוסיה ( צילום: משרד ההגנה הבריטי | חשבון רשמי )

מצופי סונאר והשמדת צוללות נחשף: כמו אביו, גם יאיר נתניהו מחליף את שמו - כך הוא בחר אותו דוד קליין | 18:25 בשיא התקרית, הטיל המטוס הרוסי כעשרה מצופי סונאר אל הים, צעד שנועד בבירור לעקוב אחר תנועתן של הצוללות המלוות את קבוצת האניות הבריטית ולאסוף מודיעין אגרסיבי. מדובר בפעולה שמעידה על כוונה ברורה לאתר ולמפות את הכוחות התת-ימיים הבריטיים באזור, מהלך שנתפס כאיום ישיר על הביטחון הימי. התגובה הבריטית הייתה מהירה ונחושה. לאחר ניסיונות כושלים ליצור קשר עם המטוס הרוסי בתדר רדיו בינלאומי, הוזנקו מיידית מטוסי קרב חמקנים מסוג F-35B מטייסת 809 של הצי המלכותי. מטוסי ה-F-35B ביצעו יירוט פיזי של המטוס הרוסי והרחיקו אותו מהאזור, תוך שהם מפגינים שליטה אווירית ומוכנות מבצעית מלאה מול האיום.

חמקנים בפעילות ( צילום: By N509FZ - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134873202 )

מאזן כוחות רעוע באזור הצפוני

האירוע מדגים את המתיחות הגוברת בזירה הימית הצפונית, אזור שבו רוסיה מנסה להפגין נוכחות צבאית מתמשכת מול כוחות נאט"ו. המעבר של נושאת המטוסים הבריטית באזור זה אינו מקרי - מדובר בהפגנת כוח מערבית מול הפעילות הרוסית המוגברת בים הצפוני ובים נורווגיה.

יצוין כי הצי המלכותי הבריטי משקיע משאבים רבים בפיתוח יכולות לאיתור והשמדת צוללות, כפי שעולה מהשקעתו במערכות כטב"ם מתקדמות המיועדות לאיתור איומים תת-ימיים. הפעילות הרוסית בימים האחרונים מדגימה את החשיבות האסטרטגית של יכולות אלו.

גורמים בתעשייה הביטחונית מעריכים כי האירוע משקף את המציאות החדשה בזירה הימית הצפונית, שם מעצמות מתמודדות על שליטה ועליונות באזורים אסטרטגיים. המשך הפעילות הרוסית באזור צפוי להוביל להגברת הנוכחות הצבאית המערבית בים נורווגיה ובאזורים סמוכים.