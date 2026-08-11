לבנון מבטלת עונש מוות

בהצבעה היסטורית שהתקיימה היום בביירות, העביר הפרלמנט הלבנוני ברוב קולות חקיקה המבטלת באופן מוחלט את עונש המוות במדינה. ההחלטה התקבלה בעוד חיזבאללה ממשיך להחזיק בייצוג בבית המחוקקים.

על פי החוק שאושר, עונש המוות יוחלף בעונש של מאסר עולם בתוספת עבודות פרך מחמירות. שר המשפטים הלבנוני, עאדל נסאר, שנכח בעת ההצבעה, בירך על ההחלטה והגדיר אותה כ"צעד היסטורי" עבור לבנון.

ארגוני זכויות אדם בינלאומיים קיבלו את החקיקה בברכה והגדירו אותה כהישג חשוב במאבק הגלובלי נגד עונש המוות. היבה מוראייף, מנהלת אגף המזרח התיכון ואפריקה בארגון אמנסטי אינטרנשיונל, מסרה כי ההחלטה מהווה "אבן דרך משמעותית וניצחון לזכויות האדם במדינה". לדבריה, "לאחר יותר משני עשורים ללא הוצאות להורג, הצעד של היום הופך הפסקה ארעית בהוצאות להורג להגנה משפטית מתמשכת המבטיחה את הזכות לחיים ומציבה את לבנון בשורה אחת עם המגמה העולמית לקראת ביטול העונש".

רמזי קייס, חוקר לבנון בארגון Human Rights Watch, ציין כי "למרות הקפאה בלתי רשמית של השימוש בעונש המוות במשך שני העשורים האחרונים, לבנון צריכה ללכת צעד נוסף קדימה ולהצהיר על נתק מוחלט מהפרקטיקה האכזרית הזו".

מאז שנת 2004 לא בוצעו הוצאות להורג בלבנון, אולם בתי המשפט המשיכו לגזור עונשי מוות, וערב אישור החוק היו 85 נידונים למוות בבתי הכלא. החוק אושר למרות התנגדות חריפה מצד סיעת חיזבאללה בפרלמנט, שחבריה היו היחידים שהתנגדו להחלטה. במהלך הדיונים ובעת ההצבעה נרשמו עימותים מתוחים באולם, שהובילו את נציגי ארגון הטרור לעזוב את הישיבה במחאה.

שר החוץ הצרפתי טען כי לבנון היא "הראשונה" במזרח התיכון המבטלת את עונש המוות. יצוין כי בישראל, למרות שעונש המוות קיים בחוק, הוא כמעט ואינו מיושם בפועל.

שר החוץ הצרפתי הצהיר: "לבנון הופכת היום למדינה הראשונה במזרח התיכון שבוטלה בה עונש המוות. אני מברך על ההצבעה ההיסטורית והאמיצה של הפרלמנט הלבנוני, המראה שלבנון, למרות הניסיונות שהיא עוברת, שומרת על קול ייחודי באזור, והיא נותרת דוגמה בזכות יכולתה להחיות את הערכים הדמוקרטיים והחירויות שעומדים בבסיס קיומה. זו הייתה ההתחייבות שניתנה בפריז לפני חודש במהלך הקונגרס העולמי התשיעי נגד עונש המוות: היא קוימה. למרות שנותר עוד הרבה לעשות בדרך לשלום ולרפורמות, לבנון והעם הלבנוני יכולים לסמוך על התמיכה הבלתי מעורערת של צרפת."