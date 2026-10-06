בבלי
משבר התעופה מדובאי

האמירויות ביטלה את אישורי ההמראה והותירה מאות ישראלים במפרץ

אל על ביטלה את טיסתה המתוכננת, ישראייר תמסור עדכון מחר בבוקר • ברקע: מחלוקת על מתווה האבטחה ומאות מזוודות שנותרו על הקרקע

המטוס לאחר נחיתתו בארץ (צילום: Flash90)

איחוד האמירויות ביטלה באופן חד-צדדי את כל אישורי ההמראה והנחיתה של טיסות החילוץ שהפעילו חברות התעופה הישראליות. ההחלטה, שהתקבלה בהפתעה, הובילה לשיבושים משמעותיים בלוחות הזמנים ולהשעיית חלק מהטיסות, והותירה מאות ישראלים המבקשים לשוב מהמפרץ ללא מענה מיידי.

חברת אל על הודיעה על ביטול מוחלט של הטיסה שתוכננה למחר. חברת ישראייר עדכנה את נוסעיה כי בעקבות ההתפתחויות היא נאלצת להמתין להבהרות, ותמסור תשובה סופית בנוגע לגורל הטיסות מחר בשעה עשר בבוקר. חברת ארקיע טרם מסרה הודעה רשמית על ביטול טיסותיה וממשיכה לעקוב אחר המצב.

ביטול האישורים מעורר דאגה בקרב הנוסעים הישראלים השוהים ביעד, המנסים למצוא דרכים חלופיות לחזרה ארצה על רקע חוסר הוודאות סביב חידוש הפעילות של חברות התעופה הישראליות במרחב האווירי של האמירויות.

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