הסכם מכה ( צילום: משרד החוץ של ממלכת ערב הסעודית )

שר הביטחון הפקיסטני, ח'וואג'ה אסיף, הבהיר השבוע כי מדינתו תפעיל את הסכם ההגנה המשותף עם סעודיה וטורקיה במקרה שהחות'ים יחריפו את תקיפותיהם על שטח הממלכה הסעודית. השר הדגיש את מחויבות פקיסטן להגנת השטח הסעודי והצהיר: "תוקפנות נגד מדינה אחת תיחשב כתוקפנות נגד כל שלוש המדינות".

בהצהרתו הוסיף השר הפקיסטני כי "אין כל ערפול או ספק... תוקפנות בלתי מופרכת או זליגה... לתוך סעודיה בהחלט יפעילו את ההסכם הזה". דבריו נאמרו על רקע גל תקיפות חריף של המורדים החותים הנתמכים על ידי איראן, המכוונות כנגד מטרות בתוך סעודיה. גורמים צבאיים בכירים משלוש המדינות התכנסו בריאד לתיאום צעדים משותפים, והגיעו להסכמות ברורות: כוחותיהם לא ייכנסו לשטח תימן, וכל מענה צבאי יופעל אך ורק משטח סעודיה. נציגי פקיסטן הבהירו כי ההסכם הוא הגנתי בלבד, וכי כוחותיה יכולים לספק סיוע טכני, קרקעי או אווירי בתחומי הממלכה, אך ללא השתתפות במבצעים מעבר לגבולותיה. במקביל לתיאום הצבאי, אסלאמאבאד העבירה אזהרה חריפה לטהראן בדרישה לרסן את בעלי בריתה בתימן ולמנוע הידרדרות למלחמה אזורית רחבת היקף. האזהרה הועברה לאחר שהמורדים החותים תקפו בסיס חיל אוויר ותשתיות נפט בסעודיה ופצעו 73 בני אדם, באחת התקיפות הקשות ביותר מאז פברואר 2026.

חיילים חות'ים עם דגלי איראן וחיזבאללה ( צילום: רשתות חברתיות )

מצידם, החות'ים מסרבים לסגת. דובר הצבא החותי, יחיא סריע, טען כי חיל האוויר הסעודי ביצע עשרות תקיפות בתימן והזהיר כי הפעולות הללו "לא יעברו ללא מענה וללא עונש". בכירים בטהראן טענו בתגובה לאזהרה הפקיסטנית כי אינם שולטים בחות'ים, אולם מקורות מודיעיניים מצביעים על כך שאיראן היא שכיוונה את התקיפות האחרונות ואף הבטיחה סיוע צבאי ופיננסי נוסף למורדים.

הסכם ההגנה המשותף של מכה נחתם בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן באוגוסט 2026, ומחייב את שלוש המדינות לראות במתקפה על אחת מהן מתקפה על כולן. ההסכם נועד ליצור חזית סונית שתחסום את ההשפעה האיראנית באזור ולספק מעטפת ביטחונית למדינות החברות בו.

ההתפתחויות האחרונות מעלות חשש מהידרדרות נוספת במפרץ הפרסי ובים האדום, שם פועלים החות'ים כבר תקופה ארוכה נגד כלי שיט ומטרות סעודיות. התקיפות האחרונות על בסיס חיל האוויר ותשתיות הנפט בסעודיה מהוות הסלמה משמעותית בפעילות החות'ים, ומעוררות חשש בקרב מדינות המפרץ מפני התפשטות הלחימה לשטחים נוספים.