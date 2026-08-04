מבוכה התרחשה היום (שלישי) בוועדת הכספים של הכנסת, כאשר ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) חשף פרוטוקול מפליל שהפריך את טענותיו של ח"כ מיקי לוי (יש עתיד) בנוגע לכינוס הוועדה בתקופת פגרת הבחירות. הישיבה המיוחדת, שכונסה על ידי יו"ר הכנסת אמיר אוחנה בשימוש בסעיף חירום בתקנון, נועדה לדון בהעברות תקציביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, ובהן כ-280 מיליון שקלים למוסדות חינוך חרדיים ודתיים.

לוי טען בדיון כי מעולם לא השתמש בסעיף שעוקף את ועדת ההסכמות כדי לכנס את ועדת הכספים בתקופת פגרת הבחירות. אולם אזולאי מיהר להציג בפני חברי הוועדה פרוטוקול רשמי שמוכיח את ההיפך: בבחירות הקודמות, בעת כהונתו של לוי כיו"ר הכנסת בממשלת בנט-לפיד, כונסה ועדת הכספים שבוע בלבד לפני הבחירות בניגוד להסכמות, ואושרו העברות תקציביות בסך 2.7 מיליארד שקלים.

על פי הנתונים שהציג אזולאי, שלושה שבועות קודם לבחירות הקודמות העבירה ממשלת בנט-לפיד כספים קואליציוניים לסיעות ימינה, יש עתיד וישראל ביתנו באמצעות אותו סעיף חירום בדיוק. "הצביעות של האופוזיציה נחשפה במלוא עוצמתה", ציין אזולאי בדבריו בוועדה, תוך שהוא מפנה את תשומת הלב לכפל המידה הבוטה.

יו"ר הכנסת אישר כינוס חריג

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה נאלץ היום להפעיל את סעיף התקנון 112 ב', העוסק בכינוס חריג של הכנסת במקרים מיוחדים. הסעיף קובע כי "יו"ר הכנסת רשאי להתיר לוועדה לקיים ישיבות בתקופת הפגרה במקרים מיוחדים, על פי בקשה של יו"ר הוועדה או של הממשלה". למרות שאין מדובר במקרה חירום כמו מימון פעילות הצבא בעת מלחמה, היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, נאלצה לאפשר את כינוס הוועדה.

תחילה הייתה עמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת שרק שש העברות שהיו על שולחן הוועדה באישור מראש של ועדת הכנסת יידונו. האישור ניתן רק משום שההחלטות נוגעות לשכר ולתפקוד שוטף ששרים העידו שמשרדיהם לא יכולים לתפקד בלעדיהם. כידוע, הכנסת נמצאת כעת בפגרת בחירות, והכללים המקובלים מגבילים את פעילות הוועדות.

280 מיליון שקלים למוסדות תורניים

בין ההעברות התקציביות שעמדו על סדר היום של הוועדה נמצאים סכומים משמעותיים המיועדים למוסדות חינוך חרדיים ודתיים. רשימת ההעברות כוללת 85 מיליון שקל למוסדות דת, 57 מיליון שקל לסמינרים בחינוך החרדי, 54 מיליון שקל לגננות בחינוך החרדי, 33 מיליון שקל למוסדות הפטור, 32 מיליון שקל לישיבות, ו-26 מיליון שקל למניעת נשירה מישיבות.