התפתחות משמעותית בגבול הצפון: לאחר ההצהרה על סגירת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, כלי תקשורת ערביים מדווחים כי מאז שעות הבוקר המוקדמות היום (שני) נרשמת חזרה של תושבים לבנונים רבים, בהם שיעים, לכפרים ולעיירות בדרום לבנון.

מקורות בצבא הלבנוני מסרו לעיתון הקטרי "אל-ערבי אל-ג'דיד" כי חלק מהתושבים החלו לחזור לבתיהם, אך הצבא קרא להם "להיות סבלניים ולהמתין להודעות רשמיות". במקביל, הצבא הלבנוני קרא לתושבים להימנע מלהתקרב לאזורים שבהם כוחות צה"ל פועלים, ולהמתין עד שתתברר באופן מלא יותר השפעתו של ההסכם האמריקני-איראני על הזירה הלבנונית.

צה"ל הפסיק את הפעילות בשטח

העיתונאי עמית סגל דיווח כי לוחמים משני כוחות שונים בגבול הצפון מסרו לו כי נפסקה כל פעילות מבצעית, לרבות כניסה לבתים שחשודים כמחסני אמל"ח אשר הכניסה אליהם נעשית בירי. על פי הדיווח, חל איסור לפעול נגד השיעים שחזרו לכפרים.

ההתפתחות מגיעה על רקע ההכרזה על הסכם השלום המקיף בין ארצות הברית לאיראן, שכלל הפסקה מיידית וקבועה של הפעולות הצבאיות בכל הזירות. כזכור, פיקוד העורף הסיר הבוקר את ההגבלות על התקהלויות ברחבי הארץ, לאחר שהוסר החשש לירי טילים מאיראן.

ברי ועון מברכים על ההסכם

מקורות לבנוניים רשמיים אמרו ל"אל-ערבי אל-ג'דיד": "אנחנו מברכים על ההסכם ומזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן, ומקווים שהוא ישתקף ויביא להפסקת אש מלאה ומקיפה בלבנון". הגורמים הוסיפו כי לבנון צריכה להמשיך במשא ומתן שלה מול ישראל כדי לפתור את סוגיות המחלוקת שנותרו פתוחות.

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, בירך על ההסכם המתגבש ואמר: "אנו מברכים על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. ההסכם מניח את היסודות לביטחון וליציבות באזור. אנו מביעים את תודתנו לטהרן ולוושינגטון על התעקשותן לכלול במזכר סעיף יסודי ומחייב הקורא להפסקת התוקפנות הישראלית נגד כלל שטחה של לבנון".

נשיא לבנון, ג'וזף עון, מסר בהצהרה: "אני מוקיר את כך שבמזכר ההבנות בין ארה"ב ואיראן יש כבוד לריבונות של לבנון, והודעה שהיציבות והביטחון של לבנון הן חלק בלתי נפרד מכל מאמץ להביא ליציבות באזור. הלבנונים מצפים לראות כיצד ההבנות יבואו לידי ביטוי בצעדים פרקטיים שיסיימו את מעגל האלימות ויביאו ליציבות, ביטחון ושיקום".

עון הוסיף: "אני מודה לכל המדינות שתרמו לגיבוש המזכר, ולכל מי שפעל על מנת לכלול את לבנון במאמצים לסיים את ההסלמה בכל החזיתות. לבנון מקווה שההתפתחות הזאת היא ההתחלה של נתיב רב יותר לחיזוק היציבות באזור ושמירה על ריבונות המדינות וזכויות אזרחיהן, ותאפשר ללבנונים להקים מחדש את מה שנהרס ולשוב לחייהם במדינה יציבה ובטוחה".

סדר העדיפויות הלבנוני

לדברי המקורות הרשמיים, המגעים הפנימיים והבינלאומיים נמשכים, ובראש סדר העדיפויות של לבנון עומדים הצעדים הבאים: נסיגת ישראל מהאזורים שכבשה והיא מחזיקה בדרום לבנון, לאחר ביסוס הפסקת אש מלאה. המקורות הדגישו כי זהו התנאי הבסיסי והדרך המרכזית לחזרת התושבים לעיירות ולכפרים שלהם.

בנוסף, לבנון מתכוונת לפרוס את הצבא בדרום במטרה ליישם את תוכניתו לריכוז הנשק בידי המדינה בלבד. כמו כן, הגורמים הוסיפו כי קיימת התחייבות והבטחה מצד חיזבאללה לכבד את ההסכם. לפיהם, הארגון יעמוד בהסכם ולא יבצע תקיפה או פעולה צבאית, כל עוד ישראל תעצור את האש, תכבד את הפסקת האש ותחדל מפעולות ההרס וההרג והתקיפות.

ברקע הדברים, שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, קרא להפסקה מוחלטת של התקיפות הישראליות בלבנון וחידד כי ארצות הברית נושאת באחריות ליישום ההסכם לסיום המלחמה.