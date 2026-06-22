מעצרים בדמשק: גנרל בכיר ממיליציית 'ההגנה הלאומית' נעצר

כוחות צבא בסוריה

כוחות הביטחון הסוריים ביצעו לפנות בוקר ביום שישי האחרון מעצרים דרמטיים בבירה דמשק, כשבמרכזם עומד גנרל בכיר שהיה אחד ממייסדי מיליציית 'ההגנה הלאומית' - כוח עזר של הצבא הסורי לשעבר. המעצרים מתבצעים במסגרת מהלך רחב של הממשל החדש בסוריה להעמיד לדין את אחראי הפשעים מתקופת משטר אסד.

על פי דיווח של 'ענאב בלאדי', זרוע של המנהלת ללוחמה בטרור עצרה את הגנרל חמידאן ערסאן באזור דווילה בדמשק. בנוסף נעצר תת-אלוף עבד אל-רחמן אל-סרחאן אל-עלי. נכון למועד הדיווח, מקורות רשמיים לא הודיעו על המעצרים בחשבונותיהם הרשמיים. דמות מרכזית בהפרות זכויות אדם ערסאן נחשב לאחת הדמויות הבולטות ששמן נקשר בהפרות זכויות חמורות נגד מתנגדי המשטר הסורי לשעבר. על פי מידע מוצלבל ומאומת, הוא היה מעורב במעצרים והטרדות של קרובי משפחה של עצורים. הגנרל היה בין מייסדי המיליציות המסונפות לצבא לשעבר במחוז דיר א-זור במזרח סוריה, ובעיקר מיליציית 'ההגנה הלאומית'. האם הבן יופיע סוף סוף? הלוויית חמינאי תתקיים ביום שלישי בקום אליהו לוי | 13:07 על פי פלטפורמת 'ארכיון המהפכה הסורית', חמידאן החזיק בדרגת גנרל במשמר הרפובליקה של הצבא לשעבר, ועמד בראש משרד לענייני שבטים בלשכת הביטחון הלאומי. הלשכה הייתה כפופה לעלי ממלוכ, שכיהן כראש המודיעין של המשטר. הבן שנמלט להולנד בסאם ערסאן, בנו של הגנרל חמידאן, היה גם הוא קצין בדרגת סגן-אלוף. הוא היה אחראי על מיליציית 'ההגנה הלאומית' במחוז אל-חסכה בצפון-מזרח סוריה ועל המחסומים באזור אית'ריה שבדרך למחוז א-רקה בצפון המדינה. בתחילת 2012, החטיבה שבה שירת בסאם הופקדה על דיכוי ההפגנות בדומא והרסתא שבאזור ריף דמשק. באותה עת הוא היה בדרגת סגן ראשון, והוא היה האדם הראשון שהפגיז מבני מגורים בעיר דומא באמצעות טנק, כך לפי 'ארכיון המהפכה הסורית'.

נשיא סוריה לשעבר בשאר אסד ( צילום: shuterstock )

בסאם השתלט על כ-150 דונם של אדמות חקלאיות בבעלות מתנגדים ועקורים מחוץ למדינה במספר עיירות במזרח ריף דיר א-זור. הוא מינה כמה מקרובי משפחתו לנהל את האדמות הללו כדי לממן את פעילויותיו ואת פצועי כוחות המשטר. מנגד, אתר 'זמאן אל-ווסל' דיווח כי בסאם ערסאן נמלט להולנד מהעיר ארביל שבחבל כורדיסטן העיראקית, ומתגורר כיום ברוטרדם.

כמעט 6,000 עצורים במנהלת ללוחמה בטרור

במהלך מסיבת עיתונאים שהתקיימה לאחרונה, חשף דובר משרד הפנים, נור אל-דין אל-באבא, כי המנהלת ללוחמה בטרור מחזיקה כיום ב-5,989 עצורים המשתייכים לדרגות צבאיות שונות. בין העצורים נמנים גנרל אחד, 42 אלופים, 172 תתי-אלופים, 218 אלופי-משנה, 112 סגני-אלופים, ועוד מאות קצינים ונגדים בדרגות שונות.

אל-באבא ציין במהלך מסיבת העיתונאים, שנערכה ב-15 ביוני, כי בין העצורים נמנים גם שישה אנשים המזוהים עם מיליציית 'ההגנה הלאומית', חבר לשעבר במועצת העם הסורית, שופט שביצע פסיקות לא צודקות נגד עצורים פוליטיים, ו-12 מנהיגי מיליציות וועדות עממיות לשעבר.

שביתות שבת לדרישת דין וחשבון

מספר אזורים בסוריה היו עדים להפגנות גדולות בדרישה לגירושם ומעצרם של מי שנודעו כ'שביחה' - הבריונים של המשטר - והיו קשורים למשטר לשעבר. תושבי דיר א-זור ארגנו את 'שביתת השבת של הכבוד', שדרשה את גירוש ה'שביחה מהמחוז' ועשיית צדק עם הקורבנות. הם הכריזו על סיום שביתת השבת לאחר חמישה ימים, בעקבות הבטחות שקיבלו כי ימוצה הדין.

אל-באבא התייחס להפגנות הללו ואמר כי הן 'מבטאות רצון לגיטימי להשגת צדק לאחר שנים ארוכות ורבות של דיכוי, הרג וטרור'. הוא הוסיף כי צדק מעברי הוא פרויקט לאומי משולב המבוסס על חשיפת האמת, העמדה לדין של האחראים לפשעים, עשיית צדק עם הקורבנות, שימור הזיכרון הלאומי, ופיצויים וערבויות לכך שהפרות אלו לא יישנו.

המעצרים האחרונים מצטרפים לשורה של צעדים שנוקטת סוריה החדשה בראשות הנשיא אחמד א-שרע במסגרת תהליך הצדק המעברי. כאמור, בית המשפט בדמשק שלל לאחרונה את זכויותיהם האזרח של בשאר אסד ואחיו מאהר, ונפתח משפט פומבי היסטורי נגד עאטף נג'יב, בן דודו של הרודן המודח.