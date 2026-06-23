אם החטוף תוקפת את השר אליהו: "טוב לו שיישב בשקט"

השר עמיחי אליהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

תגובה חריפה וכואבת פרסמה רננה יעקב, אמו של הנער יגיל יעקב בן ה-12 שנחטף לעזה ושוחרר בעסקת החטופים, בעקבות פוסט שפרסם שר המורשת עמיחי אליהו (עוצמה יהודית) על חיסול מחבל שהיה מעורב בחטיפת בנה. האם הזכירה לשר כי הוא וחבריו לסיעה הצביעו נגד העסקה שבה שוחררו בניה, והטיחה בו: "טוב לו שיישב בשקט".

כזכור, כוחות הביטחון חיסלו בימים האחרונים את המחבל חמיס קצאץ, שנטל חלק בטבח הרצחני בקיבוץ ניר עוז ביום השבעה באוקטובר והיה מעורב ישירות בחטיפתו של יגיל. בעקבות החיסול, העלה השר אליהו פוסט ממושך ברשתות החברתיות ובו התפאר בפעולה ופנה לנער: "הבטחת שלא נשכח, ואני אומר לך – לא שכחנו! עם ישראל לא שוכח את בניו". "מתהדר בנוצות לא לו" במכתב פומבי שפרסמה האם בתגובה לדברי השר, היא כתבה בכאב רב: "רק רוצה להזכיר שהצבעת נגד העסקה שבה שוחררו הבנים שלי, ושלא הייתם שם עבורנו מאז ועד היום. שמחה שסופסוף מצאת את הזמן לכבד את הבן שלי ושהשגת את הניצחון. חיסול מחבל אחד מני מאות שהרסו את חיינו, שנתיים וחצי מאוחר מדי". ניצחון מוחץ לאלוף במיל' ישראל זיו בתביעת לשון הרע נגד פעיל הימין משה כהן | 22.06.26 פצצה מתקתקת בכבישים: נלכדה רשת שזייפה טסטים לאלפי רכבים קובי רוזן | 22.06.26 בראיונות שהעניקה מאוחר יותר בכלי התקשורת, הסבירה האם כי הסיבה היחידה שבחרה להגיב בפומבי היא התחושה הקשה של ניסיון לגרוף הון פוליטי על גב המשפחה. "הוא היה בין היחידים שהתנגדו לעסקה, ועכשיו הוא לוקח קרדיט", אמרה. היא הוסיפה כי מי שנושא באחריות הממשלתית למחדל שהוביל לחטיפת מאות אזרחים, מחויב לפעול להשבתם. "אדם שהתנגד לעסקה של שחרור ילדים ונשים – טוב לו שיישב בשקט, לכל הפחות", הדגישה האם בדבריה החריפים.

יגל יעקב נושא דברים

52 ימי שבי קשים

במהלך יום הטבח הנורא בשמחת תורה, נחטף יגיל בן ה-12 יחד עם אחיו אור בן ה-16 מביתם בקיבוץ ניר עוז. אביהם, יאיר יעקב הי"ד, נחטף אף הוא לעזה, שם נרצח בידי המחבלים וגופתו הושבה לישראל בשלב מאוחר יותר.

שני האחים הוחזקו בתנאים קשים בשבי חמאס במשך 52 ימים ארוכים, עד אשר שוחררו במסגרת הפעימה הראשונה של עסקת החטופים בחודש כסלו תשע"ד (נובמבר 2023). כזכור, השר אליהו וחבריו לסיעת עוצמה יהודית התנגדו בקבינט לעסקה זו.

"איפה הייתם בזמן הקשה?"

בדבריה, מתחה האם ביקורת נוקבת על התנהלות נבחרי הציבור בכלל, וטענה כי הם מופיעים רק ברגעים של "תמונות ניצחון" אך נפקדים מהקשיים היומיומיים של הניצולים. היא ציינה כי המשפחה אינה מסוגלת לשוב להתגורר באזור עוטף עזה בשל הטראומה הקשה, ותהתה היכן הסיוע הממשלתי בבניית חייהם מחדש.

"איפה הייתם כשהיו הלוויות והשבעות? איפה הייתם בשביל סתם לתת כתף למשפחות בזמן שהילדים שלהם היו מוחזקים בשבי במנהרות?", שאלה בכאב. היא חתמה את דבריה בזיכרון המר מאותם ימים: "ערב העסקה שוחחתי עם כל חברי הקבינט וניסיתי לשכנע אותם. התחושה שישנם אנשים שהיו מוכנים להשאיר ילד יהודי בן 12 בשבי חאן יונס, היא תחושה שלא תעזוב אותי לעולם".

נכון לשעה זו, השר או מי מטעמו לא יצרו קשר עם האם בעקבות הדברים. יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שהשר אליהו מעורר מחלוקת ציבורית בעקבות התבטאויות או פעולות שלו.