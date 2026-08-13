הרב צמח מאזוז, אלישיב רבין ( צילום: נועם אליהו, רשתות חברתיות )

דרמה פוליטית מרתקת מתרחשת מאחורי הקלעים של מפלגת הליכוד לקראת הבחירות הפנימיות שיתקיימו בימים הקרובים. עו"ד אלישיב רבין, יו"ר סניף הליכוד בבני ברק, החליט על ריצה עצמאית במחוז דן ותל אביב, כשמאחוריו, כפי שאנו חושפים כאן ב'בבלי', נרקמת קואליציית שטח מפתיעה המשלבת תמיכה מסיבית מצד פעילי מוסדות ישיבת 'כסא רחמים' לצד התגייסות של פעילי שטח בכירים מתנועת ש"ס.

השילוב הייחודי הזה, המחבר בין הכוח המאורגן של מתפקדי 'כיסא רחמים' לבין הניסיון והקשרים של פעילי השטח של ש"ס, יוצר עבור רבין מכונת קולות משומנת במחוז דן, המורכב מערים כמו בני ברק, תל אביב, רמת גן, גבעתיים ופתח תקווה. הגב של 'כסא רחמים': אלפי מתפקדים במחוז מוסדות 'כסא רחמים', תחת הנהגתו של ראש הישיבה הגאון הרב מאיר מאזוז זצ"ל, וכיום בהנהגת אחיו הגאון הרב צמח מאזוז, נחשבים לכוח פוליטי מאורגן ומשפיע ביותר בתוך תנועת הליכוד. הוכחת הכוח הגדולה ביותר של המוסדות נרשמה בעבר עם תמיכתם המסיבית בשר שלמה קרעי, שהפך לח"כ ושר מוביל בזכות אלפי מתפקדי הישיבה שזרמו עבורו לקלפיות. ח"כ יעקב אשר חיתן את בת הזקונים בבלי | 12.08.26 ליברמן חושף: "המלצתי לה לא לחזור לפוליטיקה בשלב זה" דוד קליין | 12.08.26 כעת, גורמים בכירים במוסדות מאשרים כי החלטה התקבלה להעניק לרבין תמיכה מלאה וגב פוליטי איתן במחוז דן. "יש לנו אלפי מתפקדים באזור בני ברק והסביבה, והם יפעלו עבורו ביום שני הקרוב כדי להבטיח את ניצחונו במחוז", מסרו ל'בבלי' גורמים בכירים במוסדות. רבין אומנם רץ כמתמודד עצמאי ובאופן פרטי, אך התמיכה המאורגנת של 'כסא רחמים' מהווה עבורו נכס משמעותי.

הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל ( צילום: שוקי לרר )

החיבור המפתיע: פעילי ש"ס חוצים קווים

אולם, מתברר שהתמיכה של 'כסא רחמים' היא רק חצי מהסיפור. בימים האחרונים נרשמת התכנסות רבה גם בקרב פעילי שטח בכירים ומוכרים של תנועת ש"ס באזור המרכז, שהחליטו לחצות את הקווים הפנים-חרדיים ולתמוך ברבין בליכוד.

ההתגייסות של אנשי ש"ס לטובת מועמד עצמאי בליכוד אינה מגיעה בחלל הריק. רבין מכיר את המערכת הש"סניקית לעומק, לאחר שבעבר שימש כמזכיר סיעת ש"ס בכנסת וטווה קשרים הדוקים עם השטח. פעילי ש"ס שמצטרפים למטה שלו רואים בו שגריר חרדי אותנטי שיכול לייצג את האינטרסים שלהם בתוך מפלגת השלטון.

בין השורות, גורם פוליטי מצביע על כך שהחיבור סביב רבין אינו מקרי; לטענתו הוא משקף את שיתוף הפעולה הרוחבי שנרקם בשנים האחרונות בין הנהגת ש"ס לבין מוסדות 'כיסא רחמים'. התמיכה המשותפת במועמד מוסכם כמו רבין – שנהנה מאמון בשני הצדדים – מהווה כר פורה להפגנת האחדות הספרדית.

היכולת של רבין לייצר חיבורים בין קצוות שונים ברחוב החרדי כבר הוכחה בשטח. מאחורי הקלעים, הבריתות הללו נרקמו עוד במהלך הבחירות הפנימיות לראשות סניף הליכוד בבני ברק, שם רשם רבין מהפך דרמטי כשהדיח את היו"ר המיתולוגי יעקב וידר וכבש את הנהגת הסניף המקומי.

"כבר בסיבוב ההוא, בבני ברק, הנהלת 'כיסא רחמים' ופעילי ש"ס מקומיים שילבו ידיים בשקט כדי לעזור לו", מסביר לנו גורם פוליטי במחוז. "רבין הוכיח שהוא יודע לאחד את השטח החרדי בבני ברק סביבו. כעת, כשהוא רץ באופן עצמאי לכנסת במסגרת המחוז, החיבור הזה משתחזר בעוצמה גדולה יותר".

ייחוס משפחתי ועולם התורה

מעבר לכוחו הפוליטי, רבין מביא איתו למגרש הליכודי ייחוס משפחתי משמעותי בעולם התורה הספרדי. הוא בן למשפחת רבין המפורסמת, ואחיינו של חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'מאור התורה', הגאון הרב אברהם סלים.

קשרים אלו מאפשרים לו ליהנות מאהדה רחבה בקרב הציבור החרדי הספרדי, ומקלים על פעילי השטח להתגייס למען מועמדותו.

הבחירות הפנימיות בליכוד יתקיימו ביום שני הקרוב, כאשר רבין מצטרף לשורה של מועמדים חרדים המתמודדים במפלגה. בין היתר כפי שפרסמנו ב'בבלי', יונתן יוסף, נכדו של מרן מאור ישראל הגר"ע יוסף זצ"ל, הודיעו גם הוא על התמודדותו בפריימריז, כשהוא מעוניין לייצג את החרדים המודרנים.