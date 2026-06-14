ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק משגר הבוקר (ראשון) איומים לא פשוטים בנוגע לבחירות הקרבות. בריאיון לכאן חדשות, הצהיר ברק כי "אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, ואם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה ברירה אלא לגרש אותו במקלות ואבנים".

ברק פירט את התרחיש שלדעתו עלול להתממש: "הוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה. הפתעה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדאחייה - ויש לנו מלחמה עם איראן ואין בחירות". דבריו מגיעים על רקע מתח פוליטי גובר בישראל לקראת מועד הבחירות.

"רע מאוד": ברק תוקף את ההסכם עם איראן

ברק התייחס גם להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, והביע ביקורת חריפה. "במילה אחת רע, בשתי מילים רע מאוד", כך תיאר את ההסכם. לדבריו, "ישראל משלמת את מחיר היוהרה והעיוורון של נתניהו ואפילו את מחיר המניפולציות שהוא ניסה לעשות על טראמפ".

ברק הבהיר כי לדעתו, ההסכם אינו מספק מענה לאתגרים המרכזיים: "זה לא הסכם, זה מזכר הבנות כמו שאמרתם. אין בו תשובה לא לטילים ולא לפרוקסי. התשובה רק גרעין, כמו הרבה דברים אחרים. לא סביר שתהיה חזרה של ארצות הברית ללחימה. לישראל אפס השפעה על מה שקורה וזו טרגדיה".

ראש הממשלה לשעבר המשיך והסביר את תפיסתו לגבי המצב האסטרטגי: "הרי מה קרה פה בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה? איראן חטפה מכות אדירות, אבל יצאה מחוזקת – גם פנימית, גם אזורית, גם בין-לאומית. לעומת זאת ישראל השיגה הישגים מזהירים אחרי ההתעשתות הראשונה מ-7 באוקטובר, אבל היא יצאה מוחלשת".

ביסמוט: "לשלוח לפסיכיאטר או לפתוח חקירה פלילית"

דבריו של ברק עוררו תגובות חריפות בזירה הפוליטית. חבר הכנסת בועז ביסמוט הגיב בחריפות: "אהוד ברק פותח שבוע עם קידום קונספירציה והכשרת אלימות כלפי רה"מ נתניהו".

ביסמוט המשיך והתייחס לעברו של ברק: "האיש הנוראי הזה שצפה גופות של יהודים בירקון, שקרא למרי אזרחי ואיבד כל צלם אנוש, ממשיך לשבור שיאים ולפרוץ כל תקרת זכוכית בדרך לכבוש את תפקיד המטורלל של התקופה". ביסמוט סיכם את דבריו בקריאה: "לשלוח לפסיכיאטר, ואם הוא כשיר נפשית, לפתוח נגדו מיד בחקירה פלילית".