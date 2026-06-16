יו"ר יש עתיד יאיר לפיד הגיב הבוקר (שלישי) בחריפות לדיווחים שפורסמו על כך שנפתלי בנט שוקל לפרק את השותפות הפוליטית עמו במפלגת ביחד.

לפיד בחר להגיב באופן אישי ולא להסתפק בתגובת המפלגה, ומסר הודעה חד משמעית: "לא רק שאני שלם לגמרי עם האיחוד הזה, הוא גם יציל את מדינת ישראל וינצח בבחירות".

התגובה של לפיד מגיעה על רקע דיווח שפרסם מיכאל שמש אמש בחדשות 13, לפיו בנט בחן בימים האחרונים את האפשרות לפרק את החיבור הפוליטי עם לפיד. על פי הדיווח, המהלך נשקל על רקע הקשיים שחווה המפלגה בסקרים האחרונים והאשמות שלפיד לא עומד בהתחייבויותיו בנוגע לעבודת השטח וגיוס הפעילים.

בהודעתו, תקף לפיד את מה שכינה "מכונת הרעל" שמפיצה, לדבריו, "פייק-ניוז של מקורות אנונימיים" במטרה לפגוע בכל מה שמאיים על יריביהם הפוליטיים. "זו הדרך שלהם לנסות לפגוע בכל מה שמאיים עליהם", כתב לפיד, תוך שהוא מסביר כי הוא ובנט החליטו שהפעם הם מגיבים באופן מלא לדיווחים.

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לפיד הפנה לדברי בנט במסיבת העיתונאים שקיים, בה הכחיש את הדיווחים והבהיר כי "לא היה ולא נברא". יו"ר יש עתיד הוסיף והדגיש: "הוא הסביר במסיבת העתונאים שלא היה ולא נברא, ואני מכפיל: לא רק שאני שלם לגמרי עם האיחוד הזה, הוא גם יציל את מדינת ישראל וינצח בבחירות".

בהמשך דבריו, ניסה לפיד להסביר מדוע, לדעתו, מפיצים דיווחים כאלה דווקא כעת. "זה בדיוק מה שמפחיד אותם", כתב. "חיבור בין המרכז לימין הליברלי, ויותר מזה, חיבור בין שני האחים שכבר ניצחו אותם פעם". לפיד התייחס כאן לשותפות שהייתה בין השניים בעבר, כאשר הקימו יחד את ממשלת השינוי.

יצוין כי הדיווחים על מתיחות בין בנט ללפיד אינם חדשים. בכיר בסביבתו של בנט הגדיר לפני מספר ימים את לפיד כ"פיגוע" בתוך הקמפיין, תוך שהוא מאשים אותו בהבריח מצביעי ימין מתונים ששקלו לתמוך במפלגה. במקביל, גם האסטרטג הפוליטי ליאור חורב זכה לביקורת חריפה מאותו בכיר.