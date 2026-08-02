גורמים אמריקנים בכירים יצאו הערב (ראשון) בביקורת חריפה כלפי ישראל, על רקע המשך פעולות החיסול של צה"ל ברצועת עזה. לטענתם, פעולות אלו "מבודדות את ישראל במזרח התיכון" ו"גורמות לה להיראות תאבת דם". הביקורת הגיעה בעקבות יממה של תקיפות מוגברות ברצועה.

עמית סגל דיווח בחדשות 12 כי הגורמים האמריקנים הביעו הפתעה מהמשך החיסולים. לדבריהם, ישראל התחייבה להפסיק את הסיכולים הממוקדים כחלק מתנאי ההסכם, שנועד לחייב את חמאס לצעד הבא - מסירת נשקו.

המקורות האמריקנים הוסיפו כי "מדובר בפירות של שמונה חודשי משא ומתן שנועדו להביא לפירוז עזה - מדוע להמשיך בחיסולים עכשיו ולתת להם תירוץ לסגת?". עוד נטען כי "זה מבודד עוד יותר את ישראל במזרח התיכון, שכן כל המדינות המתווכות רואות בכך הוכחה לכך שביבי אינו עומד במילתו או מעוניין בשלום".

במקביל, מזכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב פרסם ביקורת מרומזת על ישראל לאור התקיפות החריגות של צה"ל ברצועה ביממה האחרונה, במהלכן חוסלו מחבלים ונהרס ציוד רפואי.

מלאדנוב ציין כי התקיפות מגיעות לאחר מאמצים של מועצת השלום והמדינות המתווכות להביא להסכמה פלסטינית סביב יישום מלא של "תכנית טראמפ", הכוללת העברת השליטה ברצועה לממשל אזרחי והתפרקות מנשק. הוא הדגיש כי לשני הצדדים יש מחויבויות ליישם את ההסכם שנחתם בשארם א-שיח, וכי צוותו פועל להפחית את המתיחות.