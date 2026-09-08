יו"ר מפלגת "עמך ישראל" עופר וינטר האשים את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט בהאשמה חמורה: "בתקופת כהונתו, צה"ל פיברק נתונים ושיקר לדרג המדיני במטרה להימנע מפעולה צבאית ברצועת עזה". האמירה נשמעה בכנס פעילים של המפלגה.

וינטר תיאר מקרה קונקרטי שבו, לטענתו, התגלה הפער בין הדיווח הרשמי של צה"ל לבין המציאות בשטח. "באחד מימי השישי שבהם התרחשו הפרות סדר על הגדר, פרסם דובר צה"ל הודעה לתקשורת: 'זה היה יום השישי השקט ביותר מזה שלושה חודשים'", סיפר. "בערב, כשסיכמתי את הנתונים, התברר לי שהמצב היה בדיוק הפוך – זה היה יום השישי החמור ביותר מזה שלושה חודשים".

לדברי וינטר, הפער לא היה תוצאה של טעות או אי-דיוק, אלא מהלך מכוון שנועד להשפיע על קבלת ההחלטות ברמה המדינית. "אתם מבינים את הטירוף? לשקר לדרג המדיני, לסדר את המציאות כפי שנוח – הכל כדי להימנע מתקיפה צבאית בעזה", אמר.

עד למועד פרסום הכתבה לא התקבלה תגובה מטעם איזנקוט לטענות הקשות.