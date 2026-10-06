נתניהו מזהיר את חמאס: "נגיב בעוצמה אדירה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח היום (יום שלישי) את ישיבת הממשלה בהזהרה חריפה לחמאס, תוך שהוא מזהיר מפני ניסיונות להשפיע על מערכת הבחירות הקרובה שנקבעה ליום כ"ז באוקטובר. "חמאס ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהן", מסר נתניהו. "אנחנו נסכל ניסיונות כאלה ונגיב בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת".

בפתח הישיבה, שהועברה למיקום תת-קרקעי מטעמי ביטחון, התייחס ראש הממשלה לציון שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר. "בערב השבעה באוקטובר אנחנו זוכרים ביגון ובכאב את גיבורינו שנפלו במלחמת התקומה ואת אחינו ואחיותינו שנפלו בטבח הנורא בעוטף עזה", אמר. "נשים, גברים, ילדים, תינוקות שנרצחו ונשרפו על ידי מחבלי החמאס".

נתניהו פירט את ההישגים הצבאיים מאז פרוץ המלחמה. "בשלוש השנים האחרונות חיסלנו 4,000 מתוך 6,000 המחבלים הללו. לאף אחד מהם אין חסינות. נגיע לכולם ושלטון החמאס בעזה ימוגר", הבהיר.

ראש הממשלה הדגיש שני שינויים מרכזיים שחלו במהלך שלוש השנים האחרונות. "הפכנו את הקערה על פיה. מדינת ישראל היא המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון, אויבינו חלשים מאי פעם", ציין. בנוסף, התייחס נתניהו לשיקום עוטף עזה: "90 אחוזים מהתושבים חזרו לבתיהם ואליהם הצטרפו רבים אחרים. יש תנופת בנייה ושיקום אדירה בעוטף עזה – בערים, בקיבוצים, במושבים. זוגות צעירים באים לשם להתחיל חיים חדשים".

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נתניהו הסביר את הרציונל מאחורי האזהרה שלו. "דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהן", אמר. "אנחנו ערוכים לכך, אנחנו קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת".

ראש הממשלה סיים את דבריו במסר ישיר לאויבי ישראל. "אני אומר לכל אויבינו: תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה. אל תתעסקו איתנו".

ישיבת הממשלה הועברה הבוקר למיקום תת-קרקעי, כאשר השרים קיבלו עדכון על שינוי המיקום רק סביב השעה 8:30 בבוקר. במסגרת הדיון צפויה הממשלה להאריך את מצב החירום בעורף עד ליום כ' באוקטובר.

המתיחות הביטחונית נמשכת על רקע הצהרות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי "אנחנו מנצחים את איראן" וכי "המלחמה תסתיים מהר מאוד". במקביל, נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בריאיון לרשת FOX לאיום האיראני והבהיר כי איראן היא "אימפריית רשע המאיימת על העולם החופשי".