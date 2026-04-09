יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט אמר במליאה כי חקיקת חוק הגיוס תחודש | "ראש הממשלה ואני החלטנו, לבקשת הרמטכ"ל, לקדם מהלך חקיקה כולל של שלושה חוקים: חוק הארכת השירות, חוק הגיוס וחוק המילואים, כחבילת חוקים אחת לחיזוק מערך כוח האדם של צה"ל", אמר (חדשות)
צה"ל הכה בלב איראן עם השמדת ספינות הטילים בים הכספי, בעוד הצפון סופג מטחים ישירים בחיפה ובקריית שמונה. במקביל, סערה בעולם התורה: הנחיות חירום לבחורי הישיבות לקראת בין הזמנים ומעצר דרמטי של אברך במודיעין עילית בחשד להסתה נגד הגיוס (מעייריב)
חוק הגיוס ז"ל - והפעם זה רשמי: במפלגות החרדיות מלקקים את הפצעים | בצל הדיווח על ערב דרמטי בגזרה הביטחונית: אסירי עולם התורה יתקבלו ע"י המונים בבני ברק | סירי הענק ששימשו את יצרני הקוגלים יוחלפו בחד פעמי - זו הסיבה | בשורת ענק לחסידי סקווירא: איכלוס הקריה החדשה קרוב מתמיד | ירי משולב והתפרסות מחודשת של כוח רדואן: עם כלביא היום ה-12 (מעייריב)
לאחר ימי מאסר בכלא הצבאי בשל סירובם להתייצב בלשכות הגיוס, שוחררו הבוקר הבחורים מנחם מנדל לסיצין ומאור אמיגה • השחרור המוקדם הגיע יממה לאחר שחרורו של הבחור יהודה חיון • ביהדות החרדית נערכים למעמד "קבלת פנים" מפואר שייערך הערב בעיר התורה והחסידות (חרדים)
לאחר שראש הממשלה ושר האוצר הודיעו הערב כי החליטו בהסכמת המפלגות החרדיות לשים כעת את חוק הגיוס בצד ולא לקדמו, באופוזיציה טוענים לקרדיט על אי אישור החוק כעת | גורם חרדי בכיר אמר ל'כיכר השבת': ״נצביע בעד התקציב, לא מפרקים ממשלה בזמן מלחמה. נכשלנו עם חוק הגיוס אבל אנחנו מביאים הישגים חשובים בתקציב המדינה״ (פוליטי)
כמו ב"עם כלביא": נתניהו מלהטט עם החרדים גם בלי חוק הגיוס | האדמו"ר מסאטמר מצנן התלהבות: "הציונות היא עגל הזהב של דורנו" | מה יותר מסוכן - נסיעה ברכב או טילים? התשובה המפתיעה של האדמו"ר מאמשינוב | צה"ל מסביר את הפער: זו הסיבה לקיצור זמני ההתרעות המקדימות | מרתק: החברות הישראליות שגורפות הון משיגורי הטילים האיראניים (מעייריב)
דרעי פורך את השמועות ומצהיר: ש"ס לא שבה לממשלה | עצרת המחאה בכיכר השבת הפכה להפגנה אלימה ברחובות שמואל הנביא ויחזקאל | ערב פורים תשפ"ו: הצצה מרתקת לחפ"קים בעולם הישיבות | כבר שבוע שני ברצף: ליל שישי הופך למתוח במיוחד (מעייריב)
בעדה החרדית מעלים הילוך: המודעות הכריזו על "מלחמה" | פרסום ראשון: כך עוקפים בישיבות את נהלי משרד התחבורה | לא רק גזירת הגיוס: זו הסיבה להפגנת הקנאים בבירה בליל פורים | הפוליטיקאי האנטישמי משווייץ תוקף את היהודים: "עירוב זה גטו" (מעייריב)
"זה רע מאוד שעושים, ומסכנים את עצמם ואת אחרים. כל מיני פעולות שעושים, זה הכל דברים רעים מאוד, הם לא מועילים כלום. זה לא יראת שמיים ולא כלום", אמר ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בנוגע לבחורים שנוטלים סיכונים וזאת בעקבות שורת המעצרים שהיו ביממה שחלפה | צפו בדבריו המלאים (חרדים)
במפלגות החרדיות חוששים: המרד בליכוד יגלוש גם לחוק הגיוס | פרסום ראשון: נשות האברכים הצעירים במיזם לטובת ה'אלטערעס' של הוועד | ה'חיזוק' במיר ברכפלד לרפואת תלמיד הישיבה - סיקור נרחב | בהרב-מיארה קובלת: המדינה לא מתעללת מספיק בלומדי התורה | התיאוריה שחורכת את הרשתות: תקיפה באיראן בזמן נאום טראמפ (מעייריב)